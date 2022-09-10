İzleme cihazları ve uygulamalar seçerken siber güvenliğin ön planda olması gerekiyor

10 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı, çocuğu okula yeni başlayan ebeveyinlerin “çocuğum nerede” endişeleri artıyor. Çocuğunuz dışarıya çıkarken ya da okula giderken onu her an takip edeceğiniz teknolojik cihazlar da gün geçtikçe çeşitleniyor.

Çocuğum nerede endişesi yaşayan ebeveynlerin imdadına artık akıllı saatten gps takip cihazlarına, akıllı telefon uygulamalarına kadar birçok teknolojik cihaz yetişiyor.

CİHAZ SEÇERKEN DİKKAT

Takip cihazı seçerken dikkat etmeniz gereken çocuğunuzun yaşı, ne kadar serbest olduğu, akıllı telefonlarının olup olmadığıdır.

Çocuğunuz sadece evin yakınlarına çıkabiliyorsa birkaç yüz metrelik bir konum belirleyici işaretçi yeterli olabilir. Böylece, yürümeye başlayan çocuğunuz gözünüzün önünden ayrıldığında, uzaktan kumandadaki düğmeye basabilirsiniz. İşaretçi ses çıkararak çocuğunuzun konumunu bulmanızı sağlar. Bazı modellerde, çocuğunuz uzaktan kumandada önceden belirlenmiş bir mesafenin dışına çıkarsa çalacak bir alarm ayarlayabilirsiniz.

GPS takip cihazlarının en hafifi ve kompakt seçenekleri anahtarlıklar, kolye uçları ve klipsli takip cihazlarıdır. Takı olarak kullanılabilir veya çocuğun sırt çantasına ya da kıyafetlerine takılabilirler. En basit olanı, çocuğunuzun konumunu izlemenize ve okul veya ev gibi belirli zamanlarda bulunmaları gereken güvenli bölgeleri belirlemenize olanak tanır. Konuma ek olarak bir takip cihazı çocuğunuzun o anda kim ile olduğunu da belirleyebilir. Akıllı saat, çocuğunuzu takip etmenize yardımcı olması için kullanabileceğiniz en yaygın araçlardan biridir. Çocuğunuz büyüdüğünde ve bir akıllı telefona sahip olduğunda en uygun fiyatlı ve kullanışlı takip seçeneği uygulama üzerinden takip etmektir. Google Play ve Apple’ın Uygulama Mağazaları, bir lisans ya da abonelik gerektiren ebeveyn kontrolü uygulamaları sunar. Çocuklar için cihazlar ve uygulamalar seçerken siber güvenliğin ön planda olması gerekiyor.

HEM AKILLI SAAT HEM GPS



Anlık konumları doğrudan anne babalara ileten çocuk takip teknolojilerinin bazıları şöyle:

Wiky Watch 4S akıllı saat: Cihaz, ebeveynlerin çocuğuna sesli ve görüntülü ulaşmasına olanak tanıyor ve ne zaman nerede olduğunu kontrol edebiliyor. Wiky Watch 4S, okula gitmek üzere servis aracına binen çocuğunuzun, servisten inip inmediğini, rotasının ne olduğunu cihazın mobil uygulaması üzerinden görebiliyorsunuz. SOS tuşuyla size konum bilgisi iletiliyor.



Weenect çocuklar için GPS takip cihazı: GPS takip cihazı mesafe sınırı olmadan çalışıyor. Çocuğunuzu cep telefonu üzerinden kontrol edebilirsiniz. Çocuğunuz bir sorun durumunda GPS takip cihazındaki SOS tuşuna basarak sizi bilgilendirebilir.





GPS takip cihazı mesafe sınırı olmadan çalışıyor. Çocuğunuzu cep telefonu üzerinden kontrol edebilirsiniz. Çocuğunuz bir sorun durumunda GPS takip cihazındaki SOS tuşuna basarak sizi bilgilendirebilir. Tcl MT40X Movetime: Akıllı çocuk saati, 4.5 G bağlantısıyla görüntülü görüşme olanağı sunuyor. Cihazda SOS düğmesi var. Movetime ile güvenli alan oluşturarak ve çocuğunuz belirlediğiniz alanın dışına çıktığında bildirim alma seçeneği sunuyor.

HEPSİBURADA İLK FİZİKSEL AKILLI MAĞAZASINI AÇTI

Hepsiburada Smart by MIMEX ile yapay zekâ, görüntü işleme teknolojileri ve dijital sensörler, ödeme noktası olmayan akıllı market konseptiyle birleşiyor; müşterileriler, kasa sırası beklemeden ürünlerini kolayca alıp, mağazadan çıkarak birkaç dakikada alışverişlerini tamamlıyor. Şirket, Türkiye’nin yapay zekâya dayalı ilk “al ve çık” konseptli yeni nesil akıllı pilot mağazasını Mecidiyeköy Trump AVM içinde açıyor.

Akıllı mağazanın girişinde Hepsiburada Smart by MIMEX uygulamasını indirmek için QR kod’u okutmanız gerekiyor. Ardından uygulamaya kayıt olarak girişte yer alan QR kodu tarattığınızda mağaza kapısı otomatik olarak açılıyor. Mağazaya giriş yaptığınızda, raflardan istediğiniz ürünü alıp ilerleyebiliyorsunuz. Bir ürünü almaktan vazgeçip rafa geri koyarsanız, ürün sepetinizden otomatik olarak siliniyor.

TURKCELL GLOBAL BİLGİ BİRİNCİ OLDU

Turkcell Global Bilgi, Great Place to Work Enstitüsü’nün açıkladığı “Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2022” listesi 500+ çalışan sayısı kategorisinde birinci oldu.

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, çalışanlarının kariyer gelişimlerini destekleyen uygulamalarla sektörde öne çıktıklarını belirterek “Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biriyiz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmekten mutluyuz” dedi.

VODAFONE FLEX İLE ‘SEÇ SEÇ AL’ DÖNEMİ

Vodafone, hayata geçirdiği Vodafone Flex hizmetiyle müşterilerine, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor. Toplam 10’u aşkın kategoride 1000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone Flex dünyasında müşterilere 12 aya varan ödeme, eski telefonu nakde dönüştürme olanağı veriliyor. Şirket, telefonunun ömrü bitmek üzere olan veya versiyonu sebebiyle şebeke sıkıntısı yaşayan müşterilere özel cihaz teklifleri sunularak cihaz yenileme süreçleri kolaylaştırılıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Flex hizmetimiz, mağazalarımızda başlattığımız yeni nesil perakende dönüşümünün önemli bir ayağı. Hedefimiz, mağazalarımızı müşterilerimiz için yeşil dönüşüme duyarlı, teknoloji ve deneyim merkezleri haline getirmek” dedi.