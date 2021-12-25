James Webb Uzay Teleskobu yolculuğuna başladı
James Webb Uzay Teleskobu, Avrupa Uzay Limanı’ndan Ariane 5 roketiyle göğe yükseldi.
Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı belirtilen James Webb Uzay Teleskobu, Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatıldı.
ESA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu'nun "şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop" olacağı belirtildi. Uluslararası iş birliğinin bir parçası olarak ESA, Ariane 5 fırlatma aracını kullanarak teleskobu fırlatma hizmetini sağladığı kaydedildi.
YOLCULUK SÜRESİ 30 GÜN
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ESA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklık olan teleskobun, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edildi.
NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor. Fırlatmadan sonra teleskop Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan ikinci Lagrange noktasına (L2) doğru 30 günlük yolculuğuna çıkmış olacak.
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