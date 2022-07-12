James Webb Uzay Teleskopu nedir? James Webb Uzay Teleskopu nerede? James Webb Uzay Teleskobu ne zaman fırlatıldı?

12 Temmuz 2022 Salı, 11:11

10 milyar dolarlık uzay teleskobu James Webb, evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin ve ilk renkli fotoğrafını paylaştı.

JAMES WEBB UZAY TELESKOPU NEDİR?

James Webb Uzay Teleskobu eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen ardılı olacak şekilde planlanan bir kızılötesi uzay teleskopudur. Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alan JWST, 6.5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan kızılaltı bir teleskoptur. Bu ayna, 13.5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmesini olanaklı kılacaktır.

JWST, NASA'nın başkanlığında 15 farklı devletin, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak yürüttüğü bir projedir.

JAMES WEBB UZAY TELESKOPU NEREDE?

Teleskop, Dünya'nın yaklaşık 1.500.000 kilometre ötesinde, Lagrange noktası (Dünya-Güneş L2) yakınında çalışıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Hubble, Dünya yüzeyinden 550 kilometre yukarıdaki bir yörüngede bulunuyor ve Ay, Dünya'dan kabaca 400.000 kilometre uzaklıktadır.

JAMES WEBB UZAY TELESKOPU NE ZAMAN FIRLATILDI?

James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021'de Fransız Guyanası'ndaki Guyana Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.



