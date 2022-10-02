James Webb’den yeni görüntü: Evrenin en eski yıldız kümesi!

02 Ekim 2022 Pazar, 10:56

Milyonlarca yıldızdan oluşan bu yoğun gruplar, evrendeki ilk ve en eski yıldızları barındıran kalıntılar olabilir.

Evrenin en eski galaksilerinden bazılarını resmeden Webb’in İlk Derin Alan görüntüsünde yapılan ilk analizler, iki gün önce The Astrophysical Journal Letters bülteninde yayımlandı.

'ŞİMDİDEN DETAYLI BAKIŞ ATMAMIZI SAĞLIYOR'

Populer Science Türkiye'deki yazıya göre Toronto Üniversitesi Gökbilim & Astrofizik Enstitüsünde çalışan ve yeni makalenin eş baş yazarı olan araştırma görevlisi Lamiya Mowla, “JWUT ilk yıldızları ve ilk galaksileri bulup, kimyasal elementler ve yaşamın yapı taşları gibi evrendeki karmaşıklığın kökenlerini anlamamıza yardımcı olması için yapıldı” diyor ve ekliyor “Webb’in İlk Derin Alan’ında gerçekleştirilen bu keşif, yıldız oluşumunun en erken aşamasına şimdiden detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor ve JWUT’un inanılmaz gücünü doğruluyor.”

Webb’in bu yüksek detaylı İlk Derin Alan görüntüsünde, araştırmacılar dokuz milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan ve “Maytap galaksisi” adını verdikleri bir galaksiyi incelemişler. Galaksinin ismi, etrafında küçük sarı-kırmızı noktalar şeklinde görünen ve araştırmacıların “kıvılcım” dedikleri kompakt cisimlerden geliyor. Araştırma takımı bu kıvılcımların ya etkin şekilde yıldız oluşturan (Büyük Patlama’dan üç milyar yıl sonra yıldız oluşumunun zirve yaptığı zamanda doğmuş) genç kümeler ya da eski küresel kümeler olduklarını düşünüyor.