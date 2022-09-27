NASA'nın uzay aracı asteroit ile çarpıştı

27 Eylül 2022 Salı, 09:56

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını tespit etmek üzere Kasım 2021'de başlattığı Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) görevinde beklenen gün geldi.

Görev çerçevesinde fırlatılan uzay aracı TSİ 02.15 sıralarında Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos adlı bir asteroide çarptı. James Webb teleskobu dahil birçok teleskop tarafından takip edilen çarpışmanın, astreodin hızının değişip değişmediğini tespit ederek, büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını belirlemenin önünü açması bekleniyor.

İLK GEZEGEN SAVUNMA DENEYİ

Dünya'ya yakın nesnelere karşı bir gezegen savunma yöntemini test etmeyi amaçlayan ilk deney olan DART, NASA ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Bölümü işbirliği ile yürütülüyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), İtalya Uzay Ajansı (ASİ) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) gibi uluslararası ortakların da görev çerçevesindeki farklı projelere destek verdiği biliniyor.

NASA'nın nihai tasarım ve montaj aşamasını başlatmak için projeyi Ağustos 2018'de onaylanmasının ardından DART uzay aracı 24 Kasım 2021'de başarıyla fırlatılmıştı. Dimorphos ile gerçekleşecek çarpışma için 26-27 Eylül 2022 tarihleri hedeflenmişti.



