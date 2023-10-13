James Webb'in kaydettiği görüntülerin gizemi tasarımında saklı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:12

Güncelleme: 13.10.2023 - 09:12

James Webb Teleskobu(JWST) yaklaşık 2 yıldır görevde. Uzay teleskobunun 20 yıl görev yapması bekleniyor ve bu süre zarfında yeni keşiflere imza atması bekleniyor. Yeni teknolojilerle donatılan ve diğer uzay teleskoplarından farklı bir tasarıma sahip olan JWST'nin kaydettiği yıldız görüntülerinde 8 sivri parlayan uç görülüyor.

KENDİNE HAS GÖRÜNTÜLERİ İÇİNDEKİ IŞIK KIRILMALARI SEBEBİYLE KAYDEDİYOR

Teleskobun kaydettiği görüntülerde galaksinin uçsuz bucaksız yapısı ve pırıl pırıl parlayan yıldızlar yer alıyor. İşte daha yakın noktada bulunan ve daha parlak yapıda olan yıldızlar James Webb'in kadrajına girdiğinde altı büyük iki de küçük olmak üzere sekiz parlayan ucun gözükmesine neden oluyor.

Burada cihazın yapısında kullanılan ayna detayı dikkat çekiyor. Çünkü daha eskiden teleskoplarda evrenin derinliklerine inebilmek için mercek kullanılıyordu. Gelişen teknoloji ile artık aynalar kullanılıyor. Kaydedilen görüntülerde ise ışık önce birincil aynaya daha sonra da ikincil olana yansıyor. Bu yansıma ise kaydedilen görüntüye parlayan uçlar olarak yansıyor.

JWST'nin kendine has yapısı bulunuyor. Birincil aynası bölümleri ayrılmış durumda. Kırınım özellikleri de 18 altıgen parçadan oluşuyor.

Öyle ki teleskobun ikincil aynası dairesel bir yapıda olup üç dikme tarafından tutuluyor. Dikmeler ise kırınım olarak bilinen görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Her bir dikme 90 derecelik açıyla iki sivri çıkıntı üretiyor.

Burada tercih edilen tasarım oluşan görüntüleri de etkiliyor. Yani JWST'ye özgü bir tasarım ve malzeme kullanımı tercih edildiği için sonuçta oluşan görüntüler bu şekilde görünüyor.