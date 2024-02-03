Japon bilim insanları araştırdı: Nemo'lar yalnız kalmayı seviyor
Japon bilim insanlarının yaptığı araştırmada, palyaço balıklarının kendi türlerine karşı saldırgan davrandığı ortaya çıktı.
Yaklaşık 30 türü bulunan palyaço balıkları, Pomacentridae familyasının bir parçası. Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden bilim insanlarının çalışmasında, Latince adı amphiprion ocellaris olan palyaço balığı türünü inceledi. Bu balık, 2003 çıkışlı Kayıp Balık Nemo filmiyle de ünlenmişti.
KENDİ TÜRÜNE KARŞI AGRESİF
Independent Türkçe'nin aktardığı araştırmada, daha önce palyaço balıklarının diğer türleriyle karşılaşmamış genç palyaço balıkları bir su tankına yerleştirildi. Tankın içine konan akvaryumda hem amphiprion ocellaris türü hem de diğer palyaço balığı türleri vardı.
Üç beyaz dik çizgiye sahip palyaço balığının, kendi türünden balıklara karşı daha agresif davrandığı belirlendi.
Çalışmayı yürüten bilim insanlarından Kina Hayaşi, amphiprion ocellaris'lerin diğer palyaço balıklarının üzerindeki çizgileri sayarak bunların aynı türden olup olmadığını anlayabildiğini söyledi. Amphiprion ocellaris, çizgisi olmayan ya da tek çizgiye sahip palyaço balıklarına karşı aynı saldırganlığı sergilemedi.
Hayaşi, "Bu deney beyaz dikey çizgilerin sayısının aynı türü ayırt etmede ve saldırıp saldırmamaya karar vermede önemli rol oynadığını gösterdi" dedi.
Araştırmanın sonuçları, bilimsel dergi Journal of Experimental Biology'de 1 Şubat'ta yayınlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafize Gaye Erkan istifa etti!
- Erdoğan'ı üzecek anket paylaşıldı
- Vurduktan sonra kızını aramış!
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı hakkında merak edilenler
- Defne adayı belirlendi!
- Milyonlarca emekli merakla bekliyordu!
- ‘Sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun’
- Türkiye’nin ilk AVM'siydi: Hayalet yapıya dönüştü!
- Yeniden Refah'ın İstanbul kararı belli oldu: Aday çıkara
- 103 belediye başkanı adayı daha duyuruldu