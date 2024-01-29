Araştırma: Yüz yapısından zengin ya da yoksul olduğu anlaşılıyor!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:12

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:13

Glasgow Üniversitesinden bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada, dar yüzlü ve açık ten rengine sahip kişilerin, zengin olarak algılandığı belirlendi.

Zenginlik göstergeleri arasında kalkık kaşlar ve birbirine daha yakın gözler de yer alıyor.

GENİŞ VE DÜZ YÜZLER DAHA FAKİR OLARAK ALGILANIYOR

Independent Türkçe'nin bilimsel dergi APA Journal of Experimental Psychology'den aktardığı çalışmada bu yüz özelliklerine sahip kişilerin daha güvenilir, cana yakın ve yetkin olduğunun düşünüldüğü de aktarıldı.

Araştırmada, daha geniş ve düz yüz hatlarına sahip kişilerinse yoksul olarak algılandığı belirlendi. Yoksulluk göstergeleri arasında daha soğuk bir ten rengi de yer alıyor.

Çalışmayı yürüten bilim insanlarından Thora Bjornsdottir, katılımcıların Batılı ülkelerde yaşayan beyaz kişiler olduğunu belirtti.

Akademisyen, sadece yüz özelliklerine bakarak insanları yargılamanın yol açacağı olumsuzluklara işaret ederek şunları söyledi:

Bulgular, stereotiplerin başkalarını nasıl algıladığımız üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bunlar algılarımızı şekillendiriyor. Diğer insanlar hakkındaki izlenimlerimiz, onlar açısından belirli durumlarda avantaja ya da dezavantaja dönüşebilir.

Rachael E. Jack ise belirli yüz tiplerinin sosyal sınıflara dair stereotiplerle ilişkisinin önemli olduğunu vurgulayarak, araştırma sonuçlarının önyargıları kırma yolunda katkı sağlamasını istediğini belirtti.