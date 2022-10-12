Japonya'nın Epsilon roketi kendi kendini imha edecek
Japonya'nın uzay ajansı, Epsilon roketinin kendi kendini imha etmesi direktifini verdi.
Kyodo News'in haberine göre Japonya'nın uzay ajansı, Çarşamba günkü fırlatmada başarısız olan Epsilon roketine kendi kendini imha etme sinyali gönderdi.
ROKETİN GÜVENLİ UÇMASINA ENGEL OLACAK BİR SORUN VARDI
Basında yer alan haberlere göre Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Çarşamba gününün erken saatlerinde ülkenin güneybatı vilayeti Kagoshima'da yer alan Uchinoura Uzay Merkezi'nden fırlatılmasından kısa bir süre sonra, sekiz uydu taşıyan Epsilon-6 katı yakıtlı rokete kendi kendini imha etme emri gönderdi.
Habere göre emir, JAXA'nın rokette güvenli bir şekilde uçamamasına neden olan bir sorun keşfedilmesinin hemen ardından geldi. Epsilon serisinin geliştirilmiş son tasarımı olan Epsilon-6 roketi 26 metre uzunluğunda ve 95,6 ton ağırlığında.
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