Jüpiter yolundaki Lucy'den Dünya ve Ay fotoğrafları

28 Ekim 2022 Cuma, 09:44

Gaz devi Jüpiter'in etrafındaki Truva asteroitlerini incelemekle görevli uzay aracı Lucy, yolculuğu için gereken kütleçekim desteği sebebiyle Dünya çevresinde bir manevra yaptı. Lucy bu manevrada Dünya ve Ay'ın yan yana görüldüğü çarpıcı bir fotoğraf çekti.

Independent Türkçe'nin haberine göre NASA, 13 Ekim'de çekilen fotoğrafı iki gün önce paylaştı. Görüntü, Dünya ve uydusu Ay arasındaki mesafeyi gözler önüne seriyor. Uzay aracı görüntüyü, 1,4 milyon kilometre uzaktan çekti.

Lucy iki gün sonraysa 620 bin kilometre mesafeden Dünya'yı görüntüledi.

Lucy 16 Ekim'de ise Ay'ın yakın çekim görsellerini uzay ajansıyla paylaştı. Yaklaşık 206 bin kilometre uzaktan yakalan fotoğraflar, Dünya'dan yapılan gözlemlere benziyor.

Fotoğraflar, uzay aracının yüksek hızda hareket ederken asteroitleri tespit edip izlemek için kullanacağı Terminal İzleme Kamerası'nın (T2CAM) kalibrasyonu için çekildi.

Lucy uzay aracı, 16 Ekim 2021'de Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Atlas V roketiyle fırlatmıştı.

Görev süresince 6,5 milyar km'lik mesafe kat etmesi planlanan Lucy'nin, Truva asteroitlerine ilk kez 2025'te yaklaşması bekleniyor.

Bilim insanları, uzay aracının incelemeleri sonucunda Güneş Sistemi'nin erken evrimi hakkında önemli ipuçları bulabileceğine inanıyor.

981 milyon dolar (yaklaşık 9 milyar TL) bütçe ayrılan projede Lucy, 12 yılda en az 9 asteroiti ziyaret edecek. Uzay aracı bu süre boyunca hız artışı sebebiyle iki kez daha kütleçekim desteği için Dünya'ya yaklaşacak.

Uzay aracı ismini insanın kalıntıları bulunan en eski atasından alıyor. 1974'te bugünkü Etiyopya'da bulunan ve yaklaşık 3,2 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen primat Lucy, Australopithecus afarensis türünden yetişkin bir dişiydi.