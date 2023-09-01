Kadın cerrahların tedavi ettiği hastaların ölme ihtimali düşük

Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:36

Güncelleme: 01.09.2023 - 12:36

Kadın cerrahlar tarafından tedavi edilen hastaların etkili bir şekilde iyileşme şansının daha yüksek ve "ölme ihtimalinin daha az" olduğu yeni bir çalışmada görülürken bu, altta yatan sebeplere dair daha fazla soru işaretine yol açtı.

Bir milyondan fazla kişinin incelendiği ve yakın zamanda JAMA Surgery adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, kadın cerrahların tedavi ettiği hastalarda cerrahi prosedürleri takip eden 90 günde ve bir yılda olumsuz sonuç alma ihtimalinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Independent Türkçe'nin haberinde yer alan ayrıntılarda 1 milyon 165 bin 711 hastanın dahil edildiği araştırmada 151 bin 54 hasta kadın cerrahlar tarafından, 1 milyon 14 bin 657 hastaysa erkek cerrahlar tarafından tedavi edildi.

Aralarında Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden araştırmacıların da yer aldığı bilim insanlarına göre bu bulgular, hekimlerin cinsiyetine bağlı olarak hasta sonuçlarındaki farklılıkları destekliyor.

Yakın zamanda yine aynı dergide yayımlanan başka bir çalışmada, yaygın uygulanan bir cerrahi prosedür olan safra taşı çıkarma sonrası hasta sonuçları değerlendirildi ve ortalamaya bakıldığında kadın cerrahların sahadaki erkek meslektaşlarına kıyasla daha iyi performans gösterdiği bulundu.

Kadın cerrahların "daha olumlu sonuçlara" sahip olduğu ve safra taşı çıkarma prosedüründe erkek cerrahlara göre "daha yavaş çalıştığı" tespit edildi.

İsveç'teki Skane Üniversite Hastanesi'nden cerrah Martin Almquist, dergideki başyazısında bu farklılıkların kadın ve erkeklerin risk almaya yönelik farklı tutumlarından kaynaklanabileceğini belirtti.

Almquist, gözlemlenen farklılıkların aynı zamanda bir cerrahın başkalarıyla işbirliği yapma ve "hasta odaklı" karar verme becerisinden de doğabileceğini söyledi.

Kanıtlar, kadın cerrahların hasta odaklı karar verme mekanizmasını muhtemelen daha fazla kullandığını, işbirliği yapmaya daha istekli olduklarını ve ameliyat için hastaları daha dikkatli seçtiğini gösteriyor. Bu farklılıklar kadın ve erkek cerrahlar için farklı sonuçlara dönüşebilir.

Hastalar için istikrarlı biçimde iyi sonuçlar elde etmek söz konusu olduğunda, isabetli ve dikkatli olmak büyük olasılıkla risk alma ve hızı geride bırakıyor.

JAMA'da yayımlanan her iki çalışma da kadın cerrahların erkek meslektaşlarına kıyasla daha metodik bir yaklaşım izleyerek ameliyatı tamamlamalarının daha uzun sürebileceğini ortaya koyuyor.

Bilim insanları, erkek ve kadın cerrahlar arasındaki bu tür farklılıkların daha fazla değerlendirilmesinin, olumsuz sonuçlardan kaçınma yollarına ışık tutabileceğini umuyor.

Araştırmacılar ayrıca bulguların, sağlık hizmetlerinin uygulanmasında cerrahi müdahalelerin çeşitlendirilmesinin etkilerinin değerlendirilmesinde de önemli bir adım olduğunu belirtti.