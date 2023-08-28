Bilim insanlarından 'ultra işlenmiş gıda' uyarısı: Kalp hastalıkları riskini artırıyor

Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:21

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:21

Tahıllar, protein barları, gazlı içecekler, hazır yemekler ve fast food gibi ultra işlenmiş ürünlerin küresel tüketiminin son yıllarda artış gösterdiği biliniyor.

Yapılan iki yeni araştırmaya göre, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde artırdığı ortaya çıktı. Yeni araştırma, uzmanların doğrudan UPF'nin neden olduğu "gelgitli bir zarar dalgasını" ortaya koyduğunu söylediği, giderek artan kanıtlara bir yenisini daha ekliyor.

Dünyanın en büyük kalp konferansında sunulan iki büyük çalışma, UPF'nin kardiyovasküler sağlık üzerindeki yıkıcı etkisini gösterdi.

On bin kadının 15 yıl boyunca izlendiği ilk çalışmada, diyetlerinde UPF oranı en yüksek olanlarda yüksek tansiyon gelişme olasılığının en düşük olanlara kıyasla %39 daha fazla olduğu tespit edildi.

Çalışmada, UPF'lerin yüksek tansiyon veya hipertansiyon, kalp hastalığı, periferik arter hastalığı, aort anevrizması, böbrek hastalığı ve vasküler demans gibi ciddi kalp rahatsızlıkları riskini artırdığı görüldü.

İKİNCİ ÇALIŞMA

İkinci çalışmada, 325 binden fazla erkek ve kadının altın standart meta-analizi, en fazla UPF tüketenlerin kalp krizi, felç ve anjin gibi kardiyovasküler olaylara yakalanma olasılığının %24 daha fazla olduğunu gösterdi.

Kalori alımında günlük UPF tüketiminin %10 artırılması, kalp hastalığı riskinde %6'lık bir artışla ilişkilendirildi. Çin'in Xi'an kentindeki Dördüncü Askeri Tıp Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, diyetlerinin %15'inden azını UPF oluşturanlar en az kalp sorunu riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Bulgular, dünyanın önde gelen binlerce kalp doktoru, bilim adamı ve araştırmacısının çalışmalar hakkında bilgilendirildiği Amsterdam'daki Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında açıklandı. Sonuçlar, uzmanların acil eylem çağrısında bulunmasına yol açtı.

"KADINLAR, ERKEKLERDEN DAHA FAZLA TÜKETİYOR"

Çalışmanın yazarlarından biri olan Sydney Üniversitesi'nden Anushriya Pant, pek çok insanın sağlıklı olduğunu düşündüğü marketten alınan sandviçler, dürümler, çorbalar ve az yağlı yoğurtlar gibi yiyeceklerin aslında UPF olduğunun farkında olmadığını söyledi.

"Kadınların, erkeklerden daha fazla UPF tükettiğini" belirten Pant, "Sağlıklı olduğunu düşündüğünüz gıdalar aslında yüksek tansiyon geliştirmenize katkıda bulunuyor olabilir" dedi.