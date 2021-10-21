Kadın mucit geliştirdi: Erkekler için doğum kontrol yöntemi ödül kazandı

21 Ekim 2021 Perşembe, 11:13

Alman bilim insanı Rebecca Weiss, kendi hikayesinden yola çıkarak erkekler için doğum kontrol yöntemi geliştirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre; bir yıl önce doğum kontrol hapları kullanımına bağlı olarak, serviks bölgesinde kansere dönüşme potansiyeli olan hücreler tespit edildiğini anlatan Weiss, şunları söyledi:

"Sonrasında benim için hormon ilaçları bir seçenek olmaktan çıktı. Partnerimle alternatif yöntemler ararken erkeklere yönelik doğum kontrolünün ne kadar kısıtlı olduğunu fark ettik. Ben de Münih Teknik Üniversitesi’ndeki master tezimde erkeklere yönelik doğum kontrolünde yeni bir yaklaşım geliştirmeye karar verdim."

Tası andıran cihaz cinsel ilişki öncesinde kullanılıyor. Kullanımı kişinin testis boyuna göre ayarlanan cihaza, belirlenen ölçüde su konuluyor. Ardından cihaz belli bir sıcaklığa kadar suyu ısıtıyor. Kullanıcı testislerini cihaza yerleştiriyor ve ultrason dalgaları devreye giriyor. Böylece spermlerin hareketliliği yumurtayı dölleyemeyecek şekilde geçici süreliğine durdurulmuş oluyor.

Erkekler için yalnızca vazektomi ve prezarvatif yöntemlerinin bulunduğuna dikkat çeken Wiess, COSO’nun kullanıcı dostu, fiziksel bir müdahale, acı veya bilinen bir yan etki içermeyen bir yöntem olduğunu ifade etti.

Cihazın kitlelerin kullanıma sunulmadan önce klinik deney aşamalarını tamamlaması gerekiyor.