Kafatasına benzeyen asteroit gözlemlendi

Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:23

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:39

2015 yılında, ürkütücü bir asteroit Dünya'ya ziyarette bulundu. NASA'nın Hawaii'deki Kızılötesi Teleskop Tesisi, bu asteroiti '2015 TB145' adıyla tanımladı ve Dünya'ya yaklaşık 300 bin mil uzaklıkta tespit etti.

Bu, Ay'ın yörüngesinin hemen içinden geçen bir asteroitti ve tam da 2015 yılında Cadılar Bayramı ile çakıştı. Bu durum, Cadılar Bayramı gecesine ürkütücü bir atmosfer kattı. Çünkü asteroit kuru kafa şeklindeydi.

Arecibo Gözlemevi, bu kafatası şeklindeki asteroitin yanından geçerken ilk radar görüntülerini yakaladı. Bu görüntüler, asteroitin yaklaşık 2 bin feet çapında olduğunu ve döndüğünü gösterdi.

Asteroit çarpma uzmanı Mark Boslough'a göre, eğer bu kafatası şeklindeki asteroit Dünya'ya bir tehdit olsaydı, "6 mil genişliğinde bir krater oluştururdu" dedi. Kuru kafa şeklindeki asteroitin 2082 yılında yine dünyaya yakın bir mesafeden tekrar geçiş yapması bekleniyor.