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Kaliforniya'da 'UFO' görüntülendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir askeri üssün üzerinde siyah, üçgen şeklinde bir cisim görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 07:00
Kaliforniya'da 'UFO' görüntülendi
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Son zamanlarda ABD'de UFO ihbarı sayıları giderek artmaya başladı. Öte yandan daha önceden olan ve görüntülenen olaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Chip'in haberine göre, 2021 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir askeri üssün üzerinde UFO görüldüğü ortaya çıktı. Bir subay tarafından çekilen fotoğrafta UFO'nun kenarlarında ışıkların bulunduğu ve üçgen şeklinde olduğu görüldü.

İddiaya göre askerler tarafından söz konusu cismin tamamının aydınlatılabilmesi için havai fişek atıldı. Ancak cisim bu süre zarfında ortadan kayboldu. 

Tanıklar, UFO'nun futbol sahasının yarısı kadar bir boyutta olduğunu aktardı.


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