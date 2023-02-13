Pentagon UFO olma ihtimalini reddetmedi

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 14:07

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 14:07

ABD, pazar günü düşürdüğü "nesnenin" tanımlanamayan uçan nesne (UFO) olma ihtimalini rafa kaldırmıyor.

Yapılan açıklamada ABD Savunma Bakanlığı, "nesnenin" "potansiyel gözetleme becerilerine" yönelik endişeler nedeniyle vurulduğunu belirtti. Öte yandan Pentagon, nesnenin nereden geldiğini henüz bulamadıklarını ifade etti.

Ordu, Michigan'daki Huron Gölü üzerinde yaklaşık 6 bin metre yükseklikte uçan sekizgen şeklindeki "nesneyi", ABD Başkanı Joe Biden'ın ordunun tavsiyeleri doğrultusunda verdiği talimatıyla pazar öğleden sonra bir F-16 avcı uçağından fırlatılan füzeyle düşürmüştü.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri Generali Glen VanHerck gazetecilere, "Bunlara balon değil nesne dememizim bir sebebi var" diye konuştu.

nesnenin UFO olma ihtimali sorulduğundaysa VanHerck, "Bunu çözmeyi istihbarat ve karşı istihbarat topluluğuna bırakıyorum" dedi.

"Nasıl havada kaldıklarını sınıflandıramıyorum. Bir yapı içindeki gaz balonu veya bir tür tahrik sistemi olabilir. Ama belli ki havada kalabiliyorlar."

Pazar günkü olay, ABD'nin gözetleme için kullanıldığını belirttiği bir Çin balonunun Kıta ABD'si üzerinde uçarken tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen benzer askeri harekatların sonuncusu.

Hafta sonunun önceki saatlerinde iki nesne daha düşürüldüğünden, ABD ordusunun vurduğu toplam şüpheli "nesne" sayısı üçe çıktı. nesnelerden biri Alaska kıyılarında düşürülürken, diğeri Yukon üzerinde vurulmuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin balonuna pek benzemeyen bu nesneler ondan çok daha küçüktü ve üzerinde çalıştığımız enkazı kaldırana kadar bu nesneleri kesin bir şekilde sınıflandıramayacağız" dedi.

Associated Press'in aktardığı üzere bir ABD yetkilisiyse, nesnenin "ipleri sarkan sekizgen bir yapı olarak göründüğünü ancak fark edilebilir bir yük taşımadığını" söyledi.

Adı açıklanmayan başka bir yetkili de Reuters'a, ABD ordusunun bu nesnelerin dünya dışı varlıklar olduğuna dair herhangi bir kanıt görmediğini belirtti.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde yer alan Connecticut'tan Demokrat üye Jim Himes, nesnelerin hiçbirinin "Birleşik Devletler'in ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmadığından" "çok emin" olduğunu ifade etti.

NPR'ın All Things Considered isimli radyo programında konuşan Himes, "Bu nesnelerin, düşürülen Çin balonunun sahip olduğu türden gözetleme becerileri bulundurma ihtimalinin çok düşük olduğuna eminim" dedi.

"Ve bunu söylememin nedeniyse eğer bir tehdit oluştursalardı, askeri harekat olsalardı, tehlikeli becerileri olsaydı, eminim ki bu konuda bilgilendirilirdim."

ABD Savunma Bakanlığı yakın zamanda düşürülen diğer nesneleri de "balon" diye sınıflandırmayı reddederken, bu nesneler ve nasıl hareket ettikleri hakkında bilinmeyenler olduğunu ve Pentagon'un bunları tespit etmeye çalıştığını belirtti.