Kanada hükümeti Facebook ve Instagram’daki kamu reklamlarını askıya alacak

Kanada hükümeti, Çevrim İçi Haberler Yasası konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle Facebook ve Instagram'daki kamu reklamlarını askıya alacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 17:26
Kanada hükümeti Facebook ve Instagram’daki kamu reklamlarını askıya alacak
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Kanada'nın Kültürel Miras Bakanı Pablo Rodriguez, sosyal medya şirketi Meta'nın 'Çevrim İçi Haberler Yasası'na cevaben haberlerini platformlarından çekme yönündeki kararını "mantıksız" ve "sorumsuzca" şeklinde yorumlarken federal hükümetin Facebook ve Instagram'daki tüm reklamlarını askıya alacağını bildirdi.

Kanada’da yaklaşık iki hafta önce yasalaşan Çevrim İçi Haberler Yasası, Google ve Meta gibi büyük dijital şirketleri, platformlarında paylaşılan, ön izlenen veya başka bir amaca uygun hale getirilen haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorluyor.

Yasanın ardından hem Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi olan Meta hem de Google, yasaya yanıt olarak Kanada haberlerini engelleyeceklerini açıklamışlardı.

Bu arada Quebec Eyalet Başbakanı François Legault da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyalet hükümeti, Meta ile federal hükümet müzakereleri sonuçlanana kadar Facebook'ta reklam vermeyi durduracak. Hiçbir şirket yasaların üzerinde değildir." ifadelerini kullandı.


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