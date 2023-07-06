Threads hesabını silmek isteyenler dikkat! Instagram hesabını da silmeniz gerekiyor

Meta'nın Twitter benzeri sosyal medya platformu Threads bugün çıkış yaptı. Platformun çıkış yapmasının ardından önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Threads'a hesabını silmek isteyen kullanıcıların Instagram hesaplarını da silmesi gerekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:18
Threads hesabını silmek isteyenler dikkat! Instagram hesabını da silmeniz gerekiyor
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Meta'nın Twitter rakibi platformu Threads, açıklanan bilgilere göre yedi saat içinde 10 milyon kullanıcıya ulaşarak insanlar tarafından büyük ilgi çekti. Kullanıcıların platformu kullanmaya başlamasının ardından yeni ayrıntı ortaya çıkmaya başladı. 

INSTAGRAM HESAPLARINI DA SİLMELERİ GEREKİYOR!

Threads'a kayıt olmak için kullanıcıların Instagram'larını bağlamaları gerekiyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre ise Threads hesabını silmek isteyen kullanıcıların bağladıkları Instagram hesapları da siliniyor. 

Threads'ın 'İlave Gizlilik İlkesi'nde bu durum şöyle açıklanıyor:

"Threads profilinizi istediğiniz zaman dondurabilirsiniz fakat Threads profiliniz ancak Instagram hesabınız silindiğinde silinir."

 

 


Threads Instagram Threads hesap silme

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