Kanser aşısında tarih belli oldu

BioNTech’in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk kanser aşılarını 2026’ya kadar piyasaya sürebileceklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:31
Kanser aşısında tarih belli oldu
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Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Focus dergisine kanser aşısı hakkında açıklamalarda bulundu.

NTV’nin aktardığına göre, Prof. Şahin, yıllar süren kanser araştırmalarının sonucunda akciğer kanseri türüne karşı bir antikor ve metastaz yapmış meme kanserine karşı bir antikor ilaç konjugatı (ADC) adayının onay için uygun hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, bu yıl sonuna kadar on aşı adayının faz 2 veya faz 3 denemelerini tamamlayarak ruhsat potansiyeli taşıdığını belirtti.

30 KANSER TÜRÜNE KARŞI ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Toplam 30 kanser türüne karşı klinik araştırmaların sürdüğünü ve başarılı sonuçlar elde edildiğini söyleyen Şahin, 2030’a kadar geniş bir kanser tedavisi portföyü hedeflediklerini vurguladı.

Prof. Türeci ise son yıllarda kanserle mücadelede çığır açan yeni bulgulara ulaşıldığını ve Biontech olarak büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Her hastanın kanser hücresinin farklı olduğunu ve bireyselleştirilmiş kanser tedavisine odaklandıklarını vurgulayan Türeci, ilerleyen yıllarda kemoterapiye gerek kalmayabileceğini dile getirdi. Vücudun kendi savunma sisteminin kansere karşı savaşabilmesi için çalıştıklarını ve kemoterapinin yerine antikor ilaç konjugatlarını (ADC’ler) ve aşıları kullanmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu yaklaşımın gelecekte daha hassas ve etkili tedaviler sağlayabileceğini belirtti.


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