Kanser tedavisi için 'akıllı iğne' geliştiriliyor!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 07:00

Bilim insanları, her yıl yüz binlerce insanın ölümüne yol açan kanserlerin tedavisi için çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bunun yanında 2020 yılında kurulan, ABD merkezli Current Surgical isimli bir şirket, kanser tedavisinde önemli bir adım attığını aktarıyor.

TechCrunch’a göre şirket, bu hafta 3,2 milyon dolar yatırım aldığını ve toplam yatırımının 4 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Önümüzdeki 24 ayda 6-8 mühendisi işe almayı planladığını söyleyen girişim, yatırımın bir ekip oluşturmak için gerekli sermayeyi sağladığını belirtti.

AKILLI İĞNELER DİREKT TÜMÖRLERİ YOK EDECEK

Al Mashal ve Chris Wagner isimli iki araştırmacı tarafından kurulan girişim, ‘akıllı iğneler’ üreterek tümörleri tedavi etmek istiyor. Bu teknolojinin, kemoterapi ve radyasyon olmadan, tümörün etrafındaki organlara zarar veren süreçlere gerek kalmadan kullanılması amaçlanıyor.G

Webtekno'nun haberleştirdiği geliştirilen teknoloji, kötü huylu kitleleri yok etmek için ‘termal ablasyon’ adı verilen bir işlemi kullanan iğnelere dayanıyor. Ultrasonik sensörlerin teknolojide kullanıldığını söyleyen şirket, bu şekilde doktorların sağlıklı bölgelere herhangi bir zarar vermeden tümörü gerçek zamanlı olarak görmesini ve yok etmesinin sağlamasını istediklerini söylüyor.

Bunun yanı sıra Current Surgical, yöntemle vücudun herhangi bir yerindeki tümörlerin kesin ve güvenli bir şekilde tedavi edilebileceğini de ekliyor: “Teknolojimiz konusunda çok heyecanlıyız; çünkü iğnelerin küçük boyutunun avantajlarına sahibiz. Ayrıca vücudun herhangi bir yerindeki tümörleri kesin ve güvenli bir şekilde tedavi etmemizi sağlıyor.”

Kendini ‘yazılım özellikli bir cerrahi platform olarak’ tanımlayan şirket bunlara ek olarak kronik ağrı, kardiyak aritmi gibi şeyler de dahil olmak üzere tümörlerin ötesinde birçok durumu tedavi etmek için çalışmalar yürüttüğünü söylüyor.