Karıncalar eğitilirse koklayarak kanseri teşhis edebilir

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 08:30

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 08:30

Kansere karşı günümüzdeki en büyük önlem erken teşhisten geçiyor. Kanser, ne kadar erken teşhis edilirse tedavinin başarı şansı da o kadar yüksek olabiliyor.

Erken teşhis günümüzde bazı engellerle karşlaşsa da bilim dünyası, bunu çok daha kolay şekilde yapabilmek için yeni yollar arıyor. Yeni yayımlanan bir araştırma ise karıncaların kanser teşhisinde kullanılabileceğini yeniden kanıtladı.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlanan araştırma, karıncaların kansere neden olan tümörleri ‘koklayabildiğine’ işaret etti. Elbette karıncaların ‘koklaması’, brunları olmadığından antenleri sayesinde mümkün oluyordu.

Webtekno'da yer alan araştırma detaylarına göre karıncalar, antenlerindeki koku alma reseptörleri ile kanserli tömürlerin yaydığı kimyasalları koklayabiliyorlar. Karıncaların ise koklaması için önce bu kimyasalların insan vücudundan dışarı salgılanması gerekiyor.

Söz konusu kimyasallar, ter ve idrar gibi vücut sıvılarında bulunabiliyor. Karıncalar da daha sonrasında bu sıvılardaki kimyasalları koklayarak tümörün bulunup bulunmadığının anlaşılmasını sağlayabiliyor.

KEŞİF NASIL YAPILDI?

Bilim insanları, siyah renkli Formica fusca türüne ait 70 karıncaya laboratuvar ortamında farelerin idrar örnekleri sundu. Üç testin kimisinde tümörlü farelerin idrarı, kimisindeyse hiçbir tömürlü idrar bulunmuyordu.

Karıncalar, daha öncesindeyse belirli bir kokuya göre tepki vermek için ödül aracılığıyla eğitilmişlerdi. Karıncalar, dört farklı tübe sahip bir kap içinde bulunuyor, bu dört tüp ya boş, ya koşullu eğitildikleri kokuya sahip (tömürlü) ya da farklı bir kokuya sahip oluyordu.

Yapılan çalışmaların tamaında karıncalar, başarılı sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu keşif, kanserin erken teşhisinde ucuz yollu bir yöntem olarak hayatımıza girebilir.