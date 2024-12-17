Karabağlar Belediyesi’nden çocuklara uzayla buluşma fırsatı

Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:09

Güncelleme: 17.12.2024 - 10:09

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, çocukları bilimin heyecan verici dünyasıyla buluşturmak için özel bir projeye imza atıyor. ARISS Projesi kapsamında, 20 öğrenci Uluslararası Uzay İstasyonu ile canlı bağlantı kurarak bir astronotla doğrudan konuşma şansı elde edecek. Başvuru yapmak isteyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, belediyenin sitesindeki form doldurmaları yeterli olacak. Son başvuru tarihi 25 Aralık 2024 olarak belirlenirken, en ilginç soruları hazırlayan 20 asil ve 5 yedek öğrenci seçilecek. Seçilen öğrencilerin isimleri Ocak ayında açıklanacak. Seçilen öğrencilerin velileri bilgilendirilecek ve proje öncesinde düzenlenecek toplantıya davet edilecek. Etkinlik ise 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında belirlenecek bir günde gerçekleştirilecek.

KINAY: ÇOCUKLAR HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, tüm Karabağlarlı çocukları projeye katılmaya davet ederek "Bu projeyle çocuklarımız, uzaydaki bir astronotla konuşarak hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulacak. Bilimi sevdirmek, çocuklarımızın merakını desteklemek ve onları geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmek bizim en büyük hedefimiz. Karabağlar’da bilimle iç içe nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

ARISS PROJESİ NEDİR?

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, ARISS Projesi’ne kabul edilen ilk bilim merkezi unvanına sahip. ARISS (Amateur Radio on the International Space Station), Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan amatör radyo ekipmanlarını kullanarak dünya ile iletişim kurulmasını sağlayan uluslararası bir projedir. Öğrenciler bu proje sayesinde astronotlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı bulurken, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında eğitim ve farkındalık kazanmayı amaçlıyor.