Kaspersky, KTC 2.0 işletim sistemini tanıttı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:37

Güncelleme: 19.04.2024 - 09:37

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu istemciler, kullanıcıların yerel iş istasyonları yerine uzak masaüstlerine erişimini sağlayan kompakt uç nokta cihazlar olarak biliniyor. Yeni geliştirilen işletim sistemi KTC 2.0, sağlık, finans, eğitim ve üretim sektörlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan Cyber Immune çözümünün ana bileşeni olarak dikkati çekiyor. Sistem, daha hızlı uygulama performansı, düşük maliyet, kullanıcı dostu grafik arayüz ve hızlı yaygınlaştırma özellikleri sunuyor.

Verified Market Research'e göre, 2020 yılında 1,18 milyar dolar olan ince istemci pazarının, 2028 yılına kadar 1,36 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Söz konusu talebi karşılamayı hedefleyen Kaspersky, güncellenen KasperskyOS tabanlı KTC 2.0’ı Dubai'de gerçekleştirilen uluslararası Cyber Immunity Konferansında duyurdu.

KTC 2.0'DA GÜVENLİK VE İŞLEVSELLİK ÖNCELİKLİ

Cyber Immune yaklaşımıyla geliştirilen KTC 2.0, cihazın daha güvenli çalışmasını sağlıyor. KasperskyOS, cihazın ele geçirilmesi olasılığını minimuma indirerek yoğun saldırılara maruz kalan ortamlarda bile güvenliğini koruyor. Cyber Immune mimarisi, ek güvenlik yazılımlarına ya da koruma araçlarının yönetimine ihtiyaç duyulmadan işlevselliği sağlayarak toplam maliyeti düşürüyor.

Kaspersky Thin Client 2.0, yeni uzaktan bağlantı yöntemleri, performans iyileştirmeleri ve kullanılabilirlik alanında önemli güncellemeler içeriyor. Web Erişimi uygulaması sayesinde kullanıcılar, HTML5 teknolojisi kullanarak Citrix Workspace ve VMware Horizon gibi platformlara kolayca bağlanabiliyor. Ayrıca, KTC 2.0, Microsoft Uzak Masaüstü Hizmetleri altyapısına da destek veriyor.

Yeni sürüm, uzaktan konferanslar ve konuk işletim sisteminden belge yazdırma gibi yeni işlevlerle donatıldı. KTC 2.0, bağlantı kopması durumunda kullanıcıların müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak uzak masaüstüne yeniden bağlanabiliyor. Aynı zamanda, arayüz yeniden tasarlandı ve çeşitli senaryolar için yeni animasyonlu öğeler eklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyOS Başkanı Andrey Suvorov, KTC 2.0'ın, gelişmiş siber dayanıklılık gerektiren sektörler için tasarlanmış, tasarım gereği güvenli, yönetimi kolay ve uygun fiyatlı bir ürün olduğunu belirtti.

Suvorov, bu ürünün müşterilerine daha hızlı, güçlü ve kullanıcı dostu koruma sağladıklarını aktararak, "Centerm F620 donanım platformu sayesinde Kaspersky, geliştirilmiş ince istemciyi kullanıma hazır bir uç nokta cihazı olarak sunarak modern sanal masaüstü altyapılarıyla yeni bir yerel entegrasyon sağlıyor. Cyber Immunity'yi işyerlerine taşıyarak Kaspersky ürün portföyünü güçlendiriyor ve Cyber Immunity çağına doğru bir adım daha atıyoruz." ifadelerini kullandı.