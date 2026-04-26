Cumhuriyet Gazetesi Logo
Katlanabilir ekranlı iPhone için yeni görseller ortaya çıktı

26.04.2026 23:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple, bu yıl ilk katlanabilir ekranlı iPhone modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonla ilgili pek çok iddianın yanı sıra tasarımının da nasıl olacağı çok konuşuluyor.

Apple yeni iPhone'larının yanı sıra ilk katlanabilir ekranlı telefonunu da bu yıl tanıtacak. Bu telefonla ilgili yüzlerce iddia bulunuyor ancak ortaya yeni çıkan görsellere göre telefonun Google Fold benzeri bir katlana yapısı olacak. Bu görsellere göre katlanabilir yapıdaki iPhone yana doğru açılacak. 

Tasarım olarak dikdörtgen yapıya sahip olacağı söylenen iPhone'un boyutu da paylaşılan görsellerde gösterildi. Apple'ın 'pro' takısına sahip telefonunu yana çevirilmiş haliyle katlanabilir ekranlı iPhone'un açılmış ekranı üst üste getirildiğinde aynı ende oluyor. Yine aynı şekilde telefonun ekranı açıkken, iPad mini'den biraz daha küçük olduğu görülüyor.

Bu iPhone'un ultra olarak adlandırılması bekleniyor. 7,8 inç ekrana sahip olacağı tahmin edilen telefonun, standart iPhone'lara göre çok daha yüksek fiyata çıkması bekleniyor.

İlgili Konular: #katlanabilir ekranlı telefon #Katlanabilir ekranlı iPhone #Apple iPhone

