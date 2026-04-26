Katlanabilir ekranlı iPhone için yeni görseller ortaya çıktı

Apple yeni iPhone'larının yanı sıra ilk katlanabilir ekranlı telefonunu da bu yıl tanıtacak. Bu telefonla ilgili yüzlerce iddia bulunuyor ancak ortaya yeni çıkan görsellere göre telefonun Google Fold benzeri bir katlana yapısı olacak. Bu görsellere göre katlanabilir yapıdaki iPhone yana doğru açılacak.

Tasarım olarak dikdörtgen yapıya sahip olacağı söylenen iPhone'un boyutu da paylaşılan görsellerde gösterildi. Apple'ın 'pro' takısına sahip telefonunu yana çevirilmiş haliyle katlanabilir ekranlı iPhone'un açılmış ekranı üst üste getirildiğinde aynı ende oluyor. Yine aynı şekilde telefonun ekranı açıkken, iPad mini'den biraz daha küçük olduğu görülüyor.

Bu iPhone'un ultra olarak adlandırılması bekleniyor. 7,8 inç ekrana sahip olacağı tahmin edilen telefonun, standart iPhone'lara göre çok daha yüksek fiyata çıkması bekleniyor.