NASA’dan OMÜ’ye bilim köprüsü

NASA bünyesindeki Jet İtki Laboratuvarı’nda (JPL) derin uzay iletişimi ve büyük veri analizi üzerine çalışmalar yürüten astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya geldi. “Evrenin doğumu ve ölümü” başlıklı etkinlikte, kozmik süreçler ve modern bilimin temel sorunları ele alındı.

OMÜ Fizik Topluluğu ve OMÜ Gözlemevi işbirliğiyle UZEM Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, rektör yardımcısı Alper Kesten, fen fakültesi fizik bölüm başkanı Prof. Dr. Ufuk Çoruh, astronomi eğitimi uygulama ve araştırma merkezi müdürü Prof. Dr. Metin Yavuz’un yanı sıra çok sayıda akademisyen, lise ve üniversite öğrencisi katıldı.

Konferansta, evrenin başlangıcından nihai kaderine kadar uzanan geniş bir yelpazede güncel bilimsel veriler paylaşıldı. Türkiye’ye döndükten sonra uzay ekosistemine katkı sağlamak amacıyla çeşitli teknoloji firmalarında üst düzey bilimsel sorumluluklar üstlenen Yıldız, “Evrenin doğumu ve ölümü” başlıklı ilgi çeken sunumunu kendine has üslubuyla dinleyicilerle paylaştı.