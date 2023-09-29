Kayıp kıtanın haritası çıkarıldı: Yıllar önce su altında kalmış

Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 17:00

2017 yılında Yeni Zelanda kıyılarında daha önce bilinmeyen bir bölge keşfedildi ve bu bölgeye Zealandia adı verildi. Zealandia, Maori dilinde Te Riu-a-Maui olarak bilinir ve dünya çapında yaklaşık 5 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Bu, Hindistan alt kıtasının iki katı büyüklüğündedir.

Ancak Zealandia'nın neden daha önce keşfedilmediği sorusu akıllara gelebilir. Bunun nedeni, bu kıtanın yüzeyinin yüzde 95'inin güneybatı Pasifik Okyanusu'nun altında kalması ve insan varlığından önce yok olmuş olmasıdır. Yüzeyde sadece büyük bir dağ zinciri (Yeni Zelanda'nın iki adası) ve bazı küçük okyanus adaları görülmektedir.

Zealandia hakkında çok az bilgi bulunmasının nedeni, neredeyse tamamen erişilemez olmasıdır. Ancak dünya genelinden jeologlardan oluşan bir ekip, yeni bir jeolojik harita oluşturmak için çalışmalar yürüttü. Bu harita, denizden çıkarılan kaya örnekleri ve jeofizik haritalama yöntemlerinin birleşimiyle hazırlandı.

Jeologlar, Zealandia'nın dış kenarlarını takip ederek büyük kumtaşı oluşumları ve bazaltik kaya çakılları birikintileri keşfettiler. Bu kumtaşlarının yaklaşık 95 milyon yıl yaşında olduğuna ve daha eski granit ve volkanik çakılları içerdiğine inanıyorlar. Bu durum, Zealandia'nın kuru bir kara olduğu dönemde volkanik aktivitelerle oluşan nehirlerin tektonik havzaları doldurduğunu gösteriyor.

ZEALANDİA SU ALTINA ÇÖKTÜ

Ayrıca, su altı volkanizmasıyla ilişkilendirilen bazalt çakıllarının keşfi sayesinde Zealandia'nın yaklaşık 40 milyon yıl önce kademeli olarak sular altında kaldığına inanılıyor.

"Reconnaissance basement geology and tectonics of North Zealandia" adlı çalışma, Tectonics (2023) dergisinde yayınlandı.