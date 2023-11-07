Kayseri'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kayseri'de tefecilik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda tehdit, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız silah, çek ve senet ile suç unsuru dokümanlar ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş ödeme tarihleri belli oldu
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- ‘Moralim gayet iyi…’
- Hatipoğlu'nun konuşması gündem oldu
- Özgür Özel’in Hulusi Akar’a sözleri tekrar gündemde
- Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerler' ifadesine yanıt
- Ve AKP saflarına geçti!
- Can Atalay'ın avukatından Cumhuriyet'e ilk açıklama!