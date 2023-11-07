Kayseri'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de tefecilik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:09
Kayseri'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda tehdit, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız silah, çek ve senet ile suç unsuru dokümanlar ele geçirildi.


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