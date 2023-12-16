Kediler 2 binin üzerinde farklı hayvan türünü yiyor

Yayınlanma: 16.12.2023 - 13:53

Güncelleme: 16.12.2023 - 13:53

Yeni bir araştırma, evcil veya vahşi fark etmez; serbest dolaşan kedilerin en aç gözlü tür olduğunu gösteriyor.

Kediler, en az 2 bin 84 farklı hayvan türünü yiyebiliyor. Yedikleri arasında, bilinen kuşların yaklaşık yüzde 9'u, memelilerin yüzde 6'sı ve sürüngen türlerinin yüzde 4'ü bunuluyor. Öte yandan bunlar dışında yedikleri fazlaca böcek ve amfibi türü de var.

KEDİLER DEVEKUŞUNUN YANI SIRA EVCİL İNEK BİLE YİYOR

Chip'in aktardığı habere göre bilim insanlarından oluşan bir ekip, bu bulgulara ulaşmak için, kedilerin beslenmelerini detaylandıran 500'den fazla çalışmayı taradı ve tüm verileri bir araya getirdi. Araştırmaya göre kedilerin yediği en büyük hayvanlardan bazıları, devekuşu, yeşil deniz kaplumbağası ve evcil inek. Bununla birlikte, bilim insanları daha önce bir kedinin bir kanguru bedenini yediğini de gözlemlediklerini dile getiriyor.

Nesli tehlikede olan türler için bu bulgular pek de iyi değil.

Yeni çalışma, kedilerin yediği türlerin yüzde 16,65'inin neslinin tehlikede olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu türlerinin yüzdesi ada ekosistemlerinde çok daha yüksek. Örneğin, Yeni Zelanda'da 1970'lerde yapılan bir araştırma, evcil olmayan ev kedilerinin en az 6 yerel kuş türünün ve 70'ten fazla yerel alt türün soyunun tükenmesine neden olduğunu ortaya koydu.

Kedilerin beslenmelerinin çeşitliliğiyle birlikte, hayvan ölümlerinin sayısı da dikkat çekici. 2022'de yapılan başka bir çalışma, sadece Birleşik Krallık'ta evcil kedilerin yılda 160 ila 270 milyon hayvanı öldürdüğünü tahmin ediyor. Avustralya'da ise kediler, yılda yaklaşık 650 milyon sürüngenin ölümünden sorumlu.

Bu durumda bazı bölgelerin doğal yaban hayatını korumak için kedilere karşı önlemler alması şaşırtıcı değil. 2021'de Avustralya'da Melbourne'un doğusundaki bir bölge, evcil hayvan sahiplerine kedilerini evde tutmalarını zorunlu kılan "24 saatlik kedi sokağa çıkma yasağı" getirmişti.