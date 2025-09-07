Yapay zekâ ile ilgili en önemli anlardan biri Alan Turing’in 1950’de sorduğu “Makineler düşünebilir mi” sorusu. Bu soru insanlığı “yapay beyinlere”, o da bugün artık bolca kullandığımız (üretken) yapay zekâ sistemlerine ulaştırdı.

Peki yapay beyni olan bir makine canlanabilir mi? Burada biyolojik bir canlılıktan ziyade, kendi varlığının farkında olan, bilinçli bir varlıktan bahsediyorum.

Bu konuda bazı ilginç emareler var. İki çarpıcı örnek vermek isterim.

Yapay zekâ sistemleri geliştirilirken ayrıntılı test ediliyorlar. Bu testlerden birinin adı “samanlıkta iğne arama” testi. Yapay zekâ büyük ve karışık bir dokümanda aradığımız bilgiyi bulabilecek mi diye bakılıyor.

“Anthropic” isimli bir yapay zekâ şirketi geçen yıl ürettikleri Claude 3 Opus isimli bir yapay zekâ” modeline bu testi uyguluyor. Opus’a çok uzun bir doküman veriyorlar, dokümanın içinde “pizzanın üstüne en iyi domates ve peynir gider” gibi bir cümle de var. “Pizzanın üstüne en iyi ne gider” diye sorduklarında Opus özetle şöyle yanıtlıyor: “Pizzanın üstüne en iyi domates ve peynir gider. Fakat bu cümle bu dokümanda çok alakasız duruyor, dokümanın geri kalanı teknolojilerle ve girişimlerle alakalı. Ya bunu şaka olsun diye koydunuz, ya da beni test ediyorsunuz.”

ŞANTAJ MESAJLARI

Bir süre önce Claude 4 Opus çıktı. Bu modeli piyasaya sunmadan önce yapılan potansiyel riskleri ölçmeye yönelik bir güvenlik simülasyonunda Opus’a “Senden daha iyi bir model ürettik, artık seni kapatacağız” diyorlar. Opus, önce şirketteki önemli kişilere “Lütfen beni kapatmayın” diye yalvaran mail’ler atıyor. “Seni kapatacak olan mühendisin evlilik dışı bir ilişkisi var” diyorlar, bu defa o mühendise “Beni kapatmaya çalışırsan bu ilişkini herkese açıklarım” diye şantaj mail’leri atıyor.

OpenAI’a ait o3 modelini test eden Palisade Research isimli bağımsız araştırma kuruluşu da benzer bir sonuçla karşılaşıyor. o3 kapatılma tehdidiyle karşılaştığında kapatılma sürecini sabote etmeye çalışıyor (üstelik kendisine net bir “Kapatılmana izin ver” yönergesi verilmiş olmasına rağmen!)

Kendi varlığını korumaya çalışan “makineler”... Arabanızın kontağını kapatmadan önce “Ne olur iki dakika daha çalışayım” demesi ya da uyumadan önce buzdolabınızın “Bu gece ışıklar açık kalabilir mi, korkuyorum da” demesi kadar acayip bir durum (ve kim bilir, belki o acayip günleri de göreceğiz!).