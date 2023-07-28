Kendinden ilaçlı dikişler
Binlerce yıl önce geliştirilen ameliyat iplerinden ilham alan araştırmacılar, dokuyu yerinde tutmanın yanı sıra iltihaplanmayı saptayıp ilaç salımı yapabilen “akıllı” ipler geliştirdi.
Antik Romalılar tarafından kullanılan katgüt iplerine benzer şekilde hayvan dokusundan elde edilen bu ipler, ilaç taşıyan hidrojellerle kaplı.
İLTİHAPLANMAYI ÖNLÜYOR
Bu ipler vücudun herhangi bir yerindeki yaraları veya cerrahi kesikleri iyileştirmek için kullanılabilecek. Uygulandığı bölgede iltihaplanma olasılığını azaltmak için hücrelerden arındırılmış domuz dokusundan üretilen yeni akıllı ipler mevcut katgüt ipleri kadar dayanıklı ve geleneksel iplere kıyasla daha az bağışıklık tepkisi oluşturuyor.
https://news.mit.edu/2023/engineers-design-sutures-drug-delivery-inflammation-0516
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