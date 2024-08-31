Kişi başına düşen elektronik atık miktarı 8 kilogramı geçiyor. Çöpe atarken hedef olmayın

Yayınlanma: 31.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 04:00

Dünya genelinde her yıl milyonlarca ton elektronik atık (e-atık) ortaya çıkıyor. Kişi başına düşen ortalama e-atık miktarı 8 kilogramı geçiyor. İşte bu atıklar, çevreye verdiği büyük zararın yanında kişisel verilerin korunması anlamında da ciddi riskler barındırıyor. Bilgisayar, cep telefonu gibi atıklar gerekli önlemler alınmadan yok edilirse kişisel veya hassas bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski bulunuyor. Bu nedenle dijital mezarlıktaki bu tehlikeye karşı kullanıcıların çok dikkatli olması gerekiyor.

Dijital güvenlik şirketi ESET de eski, istismar edilebilecek güvenlik açıklarına sahip, kullanım ömürlerinin sona ermesi nedeniyle herhangi bir yama alamayan cihazların saldırganlar için kolay hedef olduğunu duyurdu. Tahminlere göre kapı kameralarından akıllı TV’lere kadar dünyada yaklaşık 17 milyar IoT (nesnelerin interneti) cihazı var.

ESKİ CİHAZ, YENİ AMAÇ

Bunların sadece üçte birinin beş yıl içinde kullanılmaz hale geldiği varsayıldığında bu 5.6 milyar cihazın istismara açık hale gelebileceği anlamına geliyor. Bu cihazlar çoğu zaman bir ‘botnet’in parçası. Böylece bir bilgisayar korsanının emri altında zombilere dönüşen bir ağ haline gelebiliyor. IoT video kamera gibi bir cihazdaki güvenlik açıklarından faydalanılması, saldırganın bu cihazı gözetleme aracı olarak kullanmasına ve sizi gözetlemesine neden olabilir. Bu tür durumlara karşı eski cihazların yeni amaçlar için kullanılması da öneriliyor. Örneğin eski iPad’i akıllı bir ev kumandasına dönüştürmek ya da eski bir telefonu dijital fotoğraf çerçevesi veya arabanın GPS’i olarak kullanmak olanaklı. Ayrıca cihazların her zaman güncel tutulması ve bu mümkün olmadığında eski verileri silerek güvenli bir şekilde yok edilmesi büyük önem taşıyor.

AKILLI EV KURMAK İÇİN YENİ KOLAYLIK



Multitek, yeni ürünü DiafonBox’ı tüketicilerin hizmetine sundu. Yeni ürün, apartman içi haberleşme sistemi bulunan her türlü konutun kablo ve cihaz değiştirmeye gerek kalmadan akıllı evlere dönüşmesini sağlıyor. Multitek Genel Müdürü Ece Demirkol şu bilgileri verdi: “Kapı çaldığında çağrı, anında tüm aile bireylerinin cebine geliyor yanıtlayan kişi cep telefonu üzerinden kapı ile görüntülü konuşup kapı kilidini açabiliyor. Ürünün ömür boyu lisans ücreti dahil daire başına fiyatı 900 TL civarında. İlk etapta 250 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz.”