Komisyon çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 16:16

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 19:44

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlarının Çin merkezli sosyal medya platformu Tik Tok’u kullanmasını yasakladı. Önlemin siber güvenliği güçlendirmek için alınacağı aktarılıyor.

Telefonlarındaki Tik Yok uygulamasını 15 Mart'tan önce kaldırmayanlar, artık AB Komisyonu’nun elektronik posta ya da diğer kurumsal iletişim yazılımlarına erişemeyecek.

Hollanda Temsilciler Meclisi de, geçen hafta devlet yetkililerinin iş telefonlarında Tik Tok uygulamasını yasaklanmasını içeren bir öneriyi kabul etmişti.

AB Komisyonu çalışanlarına Perşembe sabahı gönderilen elektronik posta mesajında, bir an önce Tik Tok uygulamasını telefonlarından kaldırmaları istendi.

Tik Tok yasağı, komisyon çalışanlarının kullandığı tüm kurum telefonları ile kurumla ilgili elektronik posta gibi uygulamaları içeren tüm kişisel cihazlar için de geçerli olacak.

Komisyon çalışanlarına, 15 Mart’a kadar da süre verildi. Bu tarihten sonra telefonunda ya da kişisel cihazlarında uygulama bulunan AB personeli, komisyonun elektronik posta ve Skype gibi kurumsal iletişim yazılımlarına erişemeyecek.

AB Komisyonu sözcüsü, Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye, bu önlemin, “komisyonun siber güvenliğini artırmayı amaçladığını" söyledi.

TikTok'tan yapılan açıklamada ise, AB yönetiminin bu kararının üzücü olduğu vurgulandı. Çinli şirketin sözcüsü, VRT’ye, "Yanlış olduğuna inandığımız, yanılgıya dayalı bu karardan dolayı hayal kırıklığına uğradık" dedi.

'Çin hükümeti kullanıcı verilerini elde edebiliyor'

Getty Images TikTok'un sahibi olan ByteDance şirketinin merkezi

Hollanda Temsilciler Meclisi de, geçen hafta, devlet görevlilerinin telefonlarına Tik Tok yasağı getiren bir öneriyi kabul etti.

Hollanda’daki muhalefet partileri, hazırladıkları öneride, Tik Tok’un veri korumasının yetersizliği konusundaki endişeleri dile getirerek, kullanıcı verilerinin Çin hükümeti tarafından görüntülenebildiğini kaydediyor.

ABD de, gizlilik endişeleri nedeniyle, Aralık ayında uygulamanın tüm resmi kurum cihazlarında yasaklanmasını kararlaştırmıştı.

Tik Tok yönetimi, Kasım ayındaki gizlilik politikaları konusundaki tartışma sırasında, Çin’deki genel merkez çalışanlarının Avrupalı kullanıcıların kişisel verilerine erişebildiğini kabul etmek zorunda kalmıştı.

Tik Tok, bunun “şirket içi hizmet ihtiyaçlarına göre yapıldığını” savunsa da, uzmanlara göre bu, Avrupa'daki gizlilik mevzuatını ihlal ediyor.

AB Veri Koruma Kurulu, Çin'e ne ölçüde yasa dışı ver aktarıldığına ilişkin kapsamlı bir araştırma yürütüyor.

Tik Tok da, geçen hafta Avrupa'daki üç veri merkezindeki saklama biçimine ilişkin araştırma başlatıldığını açıklamıştı.