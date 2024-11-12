Köpekbalıklarının saldırı risklerini azaltacak öneri

Yayınlanma: 12.11.2024 - 17:50

Güncelleme: 12.11.2024 - 17:50

Macquarie Üniversitesinin açıklamasına göre Avustralya, İngiltere ve Güney Afrika'dan araştırmacılar, alçaktan yüzerek açık renk arka planda, üstteki hedeflerin gölgesinden yola çıkarak avlanma eğilimi gösteren büyük beyaz köpekbalıkları üzerine çalıştı.

LED IŞIKLARI KORUNMAYI SAĞLAYABİLİR

Araştırmacılar, 6 yılı aşkın süre boyunca, Güney Afrika'daki Mossel Körfezi'nde bazılarına yatay şeritlerle LED ışıkları yerleştirilmiş fok şeklindeki sahte hedefleri teknenin arkasına bağlayarak büyük beyaz köpekbalıklarının tepkisini gözlemledi. Köpekbalıklarının, ışıklandırılmayan hedeflere, ışıklandırılanlara oranla daha çok saldırdığını gözlemleyen araştırmacılar, LED ışıkları ne kadar parlaksa köpekbalıklarının saldırma riskinin o kadar azaldığını tespit etti.

Araştırmacılar, ışıklar, "fokbalığı görüntüsünü bozduğu" için köpekbalıklarının bunları hedef olarak görmüyor olabileceğini, sörf tahtalarının altının ışıklandırılmasının köpekbalığı saldırısı riskini azaltabileceğini belirtti.

Öte yandan, Macquarie Üniversitesinden araştırma yazarı Dr. Laura Ryan, yaptığı açıklamada, büyük beyaz köpekbalıklarının renk körü olabileceğini, bu nedenle avlanırken gölgelerden faydalanabildiğini kaydetti.

Yüzen ya da sörf yapan insanların da su altından fokbalıklarına benzeyebildiğini, köpekbalıklarının bu nedenle saldırıyor olabileceğini kaydeden Ryan, ışıklandırmanın diğer köpekbalığı türlerinde de işe yarayıp yaramadığını test edeceklerini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayınlandı.