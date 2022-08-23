Köpekler sahiplerine kavuşunca 'sevinç gözyaşları döküyor' olabilir

23 Ağustos 2022 Salı, 17:36

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Köpekler üzerinde yapılan bir araştırma, insanların bu "en sadık dostlarının" sahipleriyle kavuşunca sevinçten ağlıyor olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmayı yapan Japon araştırmacılar, köpeklerin heyecandan döktükleri bu gözyaşlarının, köpek ile sahibi arasındaki bağı güçlendiriyor olabileceğini düşünüyor.

Araştırma nispeten küçük bir grupta, 22 köpek üzerinde yapıldı. Köpeklerin ayrılık sonrası sahipleri ya sevdikleri insanlar ile buluşunca verdikleri reaksiyonlar gözlemlendi.

Araştırma nasıl yapıldı?

Azabu Üniversitesi ve Jichi Medical Üniversitesi'nden araştırmacılar, köpeklerin göz altlarına gözyaşı emen kağıtlar yerleştirdi.

Daha sonra, köpekler sahipleriyle normal etkileşim içindeyken yerleştirilen kağıtlar ile, köpekler sahiplerinden beş ila yedi saat ayrı kaldıktan sonra yeniden buluşmadan bir dakika önce yerleştirilen kağıtlar karşılaştırıldı.

Çalışma köpeklerin gözyaşı ürettiği tek anın, sahiplerini gördükleri an olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, köpeklerin tanıdıkları insanları gördüklerinde de gözyaşı ürettiklerini ancak bunun sahiplerini gördükleri andakinden daha az olduğu da görüldü.

Bu gözyaşlarının duygularla bağlantılı olup olmadığını anlamak içinse köpeklere, bağ kurmakla yakından ilgisi olan oksitosin hormonu içeren bir solüsyon verildi.

Hormon verildikten sonra köpeklerin gözyaşlarının ciddi oranda arttığı görüldü.

Köpeklerin, gözyaşı kanallarını açık tutmak için "ağladığı" daha önceden bilinen bir olgu olsa da, bu gözyaşlarının duygularla bağlantısı daha önce hiç ortaya konmamıştı.

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Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmada görev alan Takefumi Kikusui "Daha önce hayvanların, sahipleriyle yeniden buluşmak gibi sevinçli bir anda gözyaşı döktüğüne dair bir keşif olmamıştı" dedi.

Köpek sahipleri kuyruk sallama ya da yüz yalama gibi sevinç gösterilerine alışkın olsa da, bu gözyaşları da fark etmeden köpekleriyle olan bağlarını kuvvetlendiriyor olabilir.

Köpeklerin bakışlarının sahiplerinin oksitosin salgısını uyardığı biliniyor.

Araştırma, sahiplerin, köpeklerinin gözlerini yaşlı gördüklerinde, onlara karşı daha şefkatli davrandıklarını da ortaya koydu.

Makalede "Köpeklerin gözyaşları türler arası bağı güçlendirmede rol oynuyor olabilir" tezine yer verildi.