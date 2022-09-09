Körfez ülkelerinden Netflix'e 'islami değerler' uyarısı

09 Eylül 2022 Cuma, 15:43

Suudi Arabistan ve Türkiye'den sonra Körfez ülkeleri Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, dijital yayın platformu Netflix'i "islami değerler" konusunda uyardı.

AFP'nin haberine göre, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), küresel internet televizyon ağı Netflix'ten İslami ve toplumsal değerlere aykırı içerikleri kaldırmasını isteyerek bunun değişmemesi durumunda hukuki yola başvurulacağını duyurdu.

Merkezi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan KİK'in ortaklaşa yaptığı açıklamada, "İslami ve toplumsal değerlerle çelişen" içeriğe atıfta bulunuldu.

Açıklamada, "Çocuklara yönelik içerikler de dahil olmak üzere bu içeriğin kaldırılması için platformla iletişime geçildi" denildi.