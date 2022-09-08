Financial Times: Rus oligarklar yaptırım muafiyeti istedi

08 Eylül 2022 Perşembe, 17:49

Rus Oligarklar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle ağır Batı yaptırımlarının hedefi oldu.

Şimdi ise birçoğu harcamalarını sınırlayan yaptırımlardan kurtulmak için çözüm arayışına girdi. İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, bazı oligarkların yaptırımlardan kurtulmak için paralarının bir kısmını Ukrayna'ya vermeyi teklif ettiğini iddia etti.

TEKLİFİN MUHATABI ZELENSKİ

FT'nin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'ye yakın bir kaynak, Oligark Mikhail Fridman ve bazı Rus Oligarkların Zelenski'den yaptırım muafiyeti talep ettiğini iddia etti. Ancak Zelenski'nin tekliflere tereddütle baktığı ifade edildi.

Ukrayna Başkanlık Ofisi başkan yardımcısı Rostislav Shurma, "Ukrayna yaptırımları pazarlık aracı olarak kullanmıyor. Bu bir prensip meselesi. Yaptırımların asıl amacı, yaptırımları delebilmek için çözüm aramak değil savaşı durdurmaktır" açıklamasında bulundu.