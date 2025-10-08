Kozmik turuncu renk çılgınlığına Samsung da katılabilir

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.10.2025
Yeni bir iddiaya göre Apple'ın yeni iPhone rengi olarak sunduğu turuncu rengi Samsung'un Galaxy S26 Ultra modelinde de yer alabilir.

Apple, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için canlı bir turuncu renk sunmuştu. Bazıları tarafından beğenilen bazıları tarafından eski Sony Ericsson telefonların ya da Nokia'nın aynı tonlardaki telefonlarına benzetilen kozmik turuncu renkli iPhone 17'ler diğer markalara tetikleyici güç olmuş olabilir. 

Ortaya çıkan yeni iddialara göre Samsung da Apple gibi yeni bir turuncu renk seçeneği sunabilir. 

Samsung Galaxy S26 Ultra modeli için canlı turuncu rengini getirebilir. Bu iddia yayıldıktan kısa bir süre sonra tepki çekti, çünkü Samsung da dahil pek çok markanın Apple'ın izinden gitmeye çalışması özgünlüğün yitmeye başladığı eleştirilerini gündeme taşıdı.

Image

Samsung dışında farklı akıllı telefon üreticilerinin de turuncu renk seçenekleri sunabileceği daha öncesinde sızdırılmıştı. Birkaç gün önce de bu turuncu rengi sevenlere farklı cihazları turuncu kullanmaları kaplamalar tanıtıldı. Kozmik turuncu rengi, Google'ın Pixel 10'u başta olmak üzere, Galaxy S25 Ultra ve Steam Deck gibi cihazların yanı sıra MacBook'lar, ve Xbox konsolları için de satışa çıkmıştı.

İlgili Konular: #Samsung #akıllı telefon #Apple iPhone 17 #iPhone 17 Pro

