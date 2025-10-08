NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek oyunlar açıklandı

NVIDIA GeForce NOW'a ekim ayında toplamda 14 oyun eklenecek. Oyunların tamamı Steam üzerinden oynanabilecek. 7 Ekim'den 30 Ekim'e kadar onlarca oyun sisteme eklenecek.
7 Ekim
- King of Meat
- Seafarer: The Ship Sim
9 Ekim
- Little Nightmares III
10 Ekim
- Battlefield 6
15 Ekim
- Ball x Pit
16 Ekim
- Fellowship
21 Ekim
- Jurassic World Evolution 3
- Painkiller
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
23 Ekim
- Tormented Souls 2
24 Ekim
- Super Fantasy Kingdom
29 Ekim
- Earth vs. Mars
- The Outer Worlds 2
30 Ekim
- Arc Raiders