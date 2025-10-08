Cumhuriyet Gazetesi Logo
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek oyunlar açıklandı

NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek oyunlar açıklandı

8.10.2025 10:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek oyunlar açıklandı

NVIDIA'nın bulut oyun platformu GeForce NOW'a ekim ayında eklenecek oyunlar açıklandı.

NVIDIA GeForce NOW'a ekim ayında toplamda 14 oyun eklenecek. Oyunların tamamı Steam üzerinden oynanabilecek. 7 Ekim'den 30 Ekim'e kadar onlarca oyun sisteme eklenecek. 

7 Ekim

  • King of Meat
  • Seafarer: The Ship Sim

9 Ekim

Image

  • Little Nightmares III

10 Ekim

  • Battlefield 6

15 Ekim

  • Ball x Pit

16 Ekim

  • Fellowship

21 Ekim

  • Jurassic World Evolution 3
  • Painkiller
  • Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

23 Ekim

  • Tormented Souls 2

24 Ekim

  • Super Fantasy Kingdom

29 Ekim

  • Earth vs. Mars
  • The Outer Worlds 2

30 Ekim

  • Arc Raiders
İlgili Konular: #oyun #nvidia #GeForce Now

İlgili Haberler

Telefonunuzda bunu görürseniz sakın tıklamayın
Telefonunuzda bunu görürseniz sakın tıklamayın Telefon ya da bilgisayar ekranınızda beliren sıradan bir pencere, sandığınızdan daha fazlası olabilir. ClickFix adı verilen saldırılar, kullanıcıyı kendi eliyle yönlendirmeye dayalı yeni bir yöntemle tehlike saçıyor.
Amazon Prime Gaming'in ekim ayında vereceği ücretsiz oyunlar
Amazon Prime Gaming'in ekim ayında vereceği ücretsiz oyunlar Amazon Prime Gaming ekim ayında onlarca oyunu ücretsiz olarak sunacak. Buna göre 4 Ekim'den itibaren başlayan ücretsiz oyunların verilmesi 30 Ekim'e kadar devam edecek.
Meta, 33 milyon dolarlık cezayı uzlaşmayla çözmek istiyor
Meta, 33 milyon dolarlık cezayı uzlaşmayla çözmek istiyor Meta, Nijerya hükümetinin kestiği 32,8 milyon dolarlık para cezasını uzlaşma yoluyla çözmek üzere görüşmeler yürütüyor.