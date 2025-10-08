Cumhuriyet Gazetesi Logo
Amazon Prime Gaming'in ekim ayında vereceği ücretsiz oyunlar

Amazon Prime Gaming'in ekim ayında vereceği ücretsiz oyunlar

8.10.2025 10:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Amazon Prime Gaming'in ekim ayında vereceği ücretsiz oyunlar

Amazon Prime Gaming ekim ayında onlarca oyunu ücretsiz olarak sunacak. Buna göre 4 Ekim'den itibaren başlayan ücretsiz oyunların verilmesi 30 Ekim'e kadar devam edecek.

Amazon Prime Gaming ekim ayında 14 oyunu ücretsiz olarak sunacak. Prime Gaming abonesi olan kişiler bu oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek. Listede 60 dolarlık XCOM 2 ve bir klasik olarak Fallout: New Vegas Ultimate Edition da yer alıyor. 

4 Ekim'de eklenen oyunlar DragonStrike ve Tormented Souls oldu. 9 Ekim'de ise XCOM 2 ve Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York veriliyor. 

16 Ekim'de Empty Shell, Fallout: New Vegas Ultimate Edition ve True Fear: Forsaken Souls Part 1, 23 Ekim'de ise Hellslave, True Fear: Forsaken Souls Part 2, Lost & Found Agency: Collector’s Edition, Fallout 3: Game of the Year Edition gelecek.

30 Ekim'de ise You Will Die Here Tonight, Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest, Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition geliyor.

Oyunların büyük bir kısmına GOG üzerinden, Amazon Games App üzerinden ulaşılıyor. Yalnızca Lost & Found Agency: Collector’s Edition, Legacy Games üzerinden ulaşılacak.

İlgili Konular: #Amazon #Amazon Prime Gaming #Amazon Prime Gaming oyunları

İlgili Haberler

Kadınlarda depresyona yakalanma riski genetik olarak daha yüksek
Kadınlarda depresyona yakalanma riski genetik olarak daha yüksek Yeni yapılan bir araştırmaya göre kadınların kansere genetik olarak yakalanma oranı erkeklere göre daha fazla.
Telefonunuzda bunu görürseniz sakın tıklamayın
Telefonunuzda bunu görürseniz sakın tıklamayın Telefon ya da bilgisayar ekranınızda beliren sıradan bir pencere, sandığınızdan daha fazlası olabilir. ClickFix adı verilen saldırılar, kullanıcıyı kendi eliyle yönlendirmeye dayalı yeni bir yöntemle tehlike saçıyor.
Meta, 33 milyon dolarlık cezayı uzlaşmayla çözmek istiyor
Meta, 33 milyon dolarlık cezayı uzlaşmayla çözmek istiyor Meta, Nijerya hükümetinin kestiği 32,8 milyon dolarlık para cezasını uzlaşma yoluyla çözmek üzere görüşmeler yürütüyor.