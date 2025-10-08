Amazon Prime Gaming'in ekim ayında vereceği ücretsiz oyunlar

Amazon Prime Gaming ekim ayında 14 oyunu ücretsiz olarak sunacak. Prime Gaming abonesi olan kişiler bu oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek. Listede 60 dolarlık XCOM 2 ve bir klasik olarak Fallout: New Vegas Ultimate Edition da yer alıyor.

4 Ekim'de eklenen oyunlar DragonStrike ve Tormented Souls oldu. 9 Ekim'de ise XCOM 2 ve Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York veriliyor.

16 Ekim'de Empty Shell, Fallout: New Vegas Ultimate Edition ve True Fear: Forsaken Souls Part 1, 23 Ekim'de ise Hellslave, True Fear: Forsaken Souls Part 2, Lost & Found Agency: Collector’s Edition, Fallout 3: Game of the Year Edition gelecek.

30 Ekim'de ise You Will Die Here Tonight, Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest, Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition geliyor.

Oyunların büyük bir kısmına GOG üzerinden, Amazon Games App üzerinden ulaşılıyor. Yalnızca Lost & Found Agency: Collector’s Edition, Legacy Games üzerinden ulaşılacak.