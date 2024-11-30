KPMG araştırmasına göre işe yeni giren işçilerin yalnızca yüzde 20'si GenAI'yi kullanıyor

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

Üst düzey yöneticilerin yarısından fazlası (yüzde 52) üretken yapay zekâ (GenAI) teknolojisini kullanırken işe yeni giren çalışanların yalnızca yüzde 20’si bu teknolojiyi kullanıyor.

KPMG’nin iş dünyasında GenAI kullanımına ışık tutan “Yapay Zekâ ve Dijital İnovasyon” araştırmasına göre üst düzey yöneticiler ayrıca üretken yapay zekâyı insan kaynakları yöneticilerinden (yüzde 41) ve orta düzey yöneticilerden (yüzde 39) de fazla kullanıyor. Ayrıca üst düzey liderlerin çoğuna (yüzde 70) bu teknoloji hakkında zorunlu eğitimler verilirken çalışanlara verilen zorunlu eğitimler yüzde 28’de kalıyor. Üstelik liderlerin yüzde 25’i çalışanlarına bu konuda zorunlu eğitim vermeyi planlamıyor.

EĞİTİM ARTIK ZORUNLU

Liderlerin yüzde 44’ü, olumlu sonuçlar alma baskısının ortasında, üretken yapay zekâ teknolojisini kurum genelinde ölçeklendirmeye devam ettiklerini kabul ediyor. Çoğu lider GenAI yolculuklarının araştırma, deneme ve planlama aşamalarını geçmiş olsa da yalnızca yüzde 15’i ölçülebilir iş sonuçları ve somut büyüme elde ettiklerini bildiriyor. KPMG Türkiye İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri Gökhan Mataracı, “CEO’lar ve yönetim kurulları, yapay zekânın dönüştürücü potansiyelini anlamalarını sağlamak için üst düzey liderlik ekiplerine yapay zekâ eğitimi verilmesini de artık zorunlu kılıyor. Bununla birlikte, eğitimleri iş gücünün geneline yayamayan kuruluşlar, bu teknolojinin sunduğu fırsatları kaçırma riskiyle karşı karşıya” dedi.

Liderlerin yüzde 63’ü rekabeti, GenAI yatırım stratejilerini etkileyen en önemli ölçüt olarak görüyor. Bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 68’di. Gelir, yüzde 51 ile en önemli yatırım getirisi ölçütü olmaya devam ediyor, bunu yüzde 38 ile kârlılık (ikinci çeyrekte yüzde 27) ve yüzde 36 ile verimlilik (ikinci çeyrekte yüzde 40) takip ediyor. Üst düzey yöneticilerin yarısından fazlası (yüzde 52) GenAI kullanırken işe yeni girmiş çalışanların yalnızca yüzde 20’si GenAI kullanıyor.

Bu yöneticiler ayrıca GenAI’yi insan kaynakları yöneticilerinden (yüzde 41) ve orta düzey yöneticilerden (yüzde 39) de daha fazla kullanıyor.

VESTEL MOBİLİTE’DEN İNGİLTERE’DE YATIRIM

Vestel Mobilite, 26-28 Kasım tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen London Electric Vehicle Show 2024’te yer aldı. Şirket etkinlik kapsamında, İngiltere merkezli EVC ve enerji yönetimi yazılım şirketi Electric Miles’ın yatırımcıları arasına katıldığını duyurdu.

Hakan Kutlu

Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, “Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik işbirliği, Vestel Mobilite ile şirket arasında güçlü bir sinerji oluşturarak son kullanıcılara daha kapsamlı hizmetler sunmayı amaçlıyor. Bu ortaklık, özellikle İngiltere ve Avrupa pazarlarındaki varlığımızı daha da güçlendirecek” diye konuştu.

FİBERE BAĞLI BAZ İSTASYONU YÜZDE 53

Türk Telekom, 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 459 bin kilometreye, fiber hane kapsamasını 32.7 milyona yükselten Türk Telekom, fibere bağlı baz istasyonlarının oranını yüzde 53’e yükseltti.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Bugün itibarıyla yaklaşık 10 milyon hanenin doğrudan eve kadar fiber erişimi bulunuyor. Türk Telekom, 5G’nin yaygınlaşması için gerekli altyapının güçlenmesine katkıda bulunan fibere bağlı baz istasyonlarının oranını yüzde 53’e ulaştırdı. Bu sayede sabit tarafta olduğu gibi mobilde de kesintisiz bir internet deneyimi sunuyoruz” dedi.

GÜZELLİK FİLTRELERİNE YASAK GELİYOR

TikTok, gençlerde artan kaygı ve düşük benlik algısı nedeniyle güzellik filtrelerine yeni sınırlamalar getiriyor.

Yeni düzenlemelerle, 18 yaş altı kullanıcılar gözlerini büyüten, dudaklarını dolgunlaştıran veya cilt tonlarını değiştiren filtreleri kullanamayacak.

Komik filtreler, örneğin tavşan kulakları veya köpek burunları ekleyenler, bu sınırlamalardan etkilenmeyecek. Güzellik filtreleri, özellikle genç kızlar arasında fiziksel görünümü mükemmelleştirme baskısı yarattı. Bu durum, ruhsal sorunlara yol açarak gençlerin filtre kullanımı sonrası gerçek yüzlerini çirkin bulmasına neden oldu. TikTok, platformun 13 yaş altı kullanıcılara kapatılması için de önlemler alıyor. Yapay zekâ ile yaş doğrulama sistemlerini test eden şirket, yılsonuna kadar sahte yaş beyanlarını tespit etmek için otomatik sistemler devreye sokacak.

SEKTÖRDEN

SAMSUNG ElectronIcs, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan ve “fiyat-performans” odaklı olması hedeflenen yeni akıllı telefonu Galaxy A16’yı tanıttı. 128 GB ve 256 GB depolama alanı ile 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri olan Galaxy A16’ın Türkiye’deki başlangıç fiyatı 9 bin 999 TL.

VODAFONE Sigorta, MetLife ile yeni bir işbirliğine imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında MetLife, bireysel emeklilik sistemi (BES) ve tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ürünlerini Vodafone Sigorta müşterilerine dijital ortamda sunuyor.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft’un yazılım lisanslama ve bulut bilişim işlerini de içeren geniş kapsamlı bir antitröst soruşturması başlattı. Bu soruşturma, şirketin pazar gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını incelemeyi amaçlıyor.