Kullanıcılar ChatGBT'ye erişemiyor: OpenAI’dan açıklama geldi!

OpenAI’nin popüler sohbet botu ChatGPT, kullanıcılar tarafından bildirilen kesintilerle gündeme geldi. Hem web hem de mobil uygulama sürümlerinde yaşanan sorunlar, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı. Downdetector gibi kesinti takip siteleri, kullanıcı şikayetlerinde önemli bir artış olduğunu gösterdi.

Kullanıcılar, sohbetlere erişmeye çalışırken “olağandışı hata” mesajı aldıklarını ve sohbet geçmişine ulaşamadıklarını belirtti. Bazıları ise yapay zekâdan yanıt alamadı.

OpenAI, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, “Ekipler sorunun kaynağını tespit etmek ve çözmek için çalışıyor” dedi. Şirket, dünya çapında yüz binlerce kullanıcının bağlantı kesintisi yaşadığına dair raporların ardından, sorunun nedeni ve çözüm zamanı hakkında ayrıntı vermedi.

Bu kesinti, ChatGPT’nin son aylarda yaşadığı zaman zaman farklı hizmet aksaklıklarının devamı niteliğinde.