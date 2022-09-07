Kullanıcılar Samsung'a mı güveniyor yoksa Apple'a mı?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:24

Akıllı telefon modelleri arasında kıyasıya bir rekabet var. Özellikle yıllardır Android ve iOS savaşları veriliyor. Kimisi iOS'un çok çok daha iyi olduğunu söylerken kimisi Android cihazlardan asla vazgeçemeyeceğini iOS kullanmayacağını söylüyor.

Bu uzun soluklu tartışma sürerken yapılan bir araştırma kullanıcıların Samsung'a mı yoksa Apple'a mı daha çok güvendiğini ortaya çıkartıyor.

Gizlilik politikaları açısından Apple'a güven daha yüksek

NordVPN tarafından yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefon kullanıcılarının kişisel güvenlik ve gizlilik söz konusu olduğunda Samsung yerine Apple almaya eğilimli olduklarını ortaya koyuyor.

Apple gizlilik konusunda yıllardır farklı konularda farklı şirketlerle karşı karşıya geliyor. Meta ve Google gibi şirketler ise Android tarafındaki şirketleri kıskaçlarına almış durumda.

Hal böyle olunca iOS 14 ile iPhone'lara gelen izleme özelliği hangi uygulamanın telefonunuzun kamerasını ya da hoparlörünü o sırada kullandığını gözler önüne sererek aslında uygulamalara gizlilik açısından ne kadar da taviz verdiğimizi göstermişti.

Samsung ve Apple özelinde yapılan araştırmada yönlendirilen sorular karşısında kullanıcıların yüzde 44'ü iPhone'larının kendilerini daha güvende tuttuğuna inandığı ortaya çıktı. Bu oran Samsung tarafında yüzde 24'e düşüyor.

Elbette, bu kullanıcıların yüzde 50'si telefon markalarının gizlilik politikalarını okuduğunu söylerken, yüzde 47'si işletim sistemini güncelledikten sonra gizlilik ayarlarına tekrar girmeye zahmet etmiyor. İyimser bir bakış açısından bakacak olursak nüfusun yüzde 83'ü gizlilik ayarlarının en azından nerede olduğunu biliyor.