Kullanıcılar YouTube'da sorun yaşıyordu! Google'dan çözüm geldi

YouTube'un bir süredir mobil uygulamasında sorun bildiriliyor. Kullanıcılar videoların durduk yere kapandığını ya da uygulamada çökmelerin yaşandığını bildiriyor. Sorunun çözümü için Android tarafta Play Store için güncelleme yayınlanırken, iOS için App Store'da böyle bir çözüm sunulmadı.

YOUTUBE'U SİLİN TEKRAR YÜKLEYİN

Google yaptığı açıklamada iPhone ve iPad kullanıcılarına YouTube uygulamasını silmeleri, sonra tekrar yüklemeleri önerildi.

Google'ın aksine YouTube tarafından ise resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bazı kullanıcılar bu yaşanan durumu platformun reklam engelleyicilere karşı başlattığı bir kampanyanın sonucu olarak görüyor.