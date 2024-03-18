Kurbağa türleri tehlike altında! Peki neden?

Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:58

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:58

Kurbağalar doğada önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra Fransız ve Çin mutfağında özellikle 'kurbağa bacağı' ile yapılan yemekler önemli yer tutuyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde de sıklıkla yemeklerle tercih edilen kurbağa bacağı, Endonezya ve ABD'nin güneyinde de tüketiliyor.

KURBAĞA BACAĞI YENMESİ SEBEBİYLE 'KURBAĞA' POPÜLASYONU TEHDİT ALTINA GİRDİ

Sırf bunun için yetiştirilen kurbağalar olduğu gibi doğadan avlanıp, yemek haline geldikleri oluyor. Konuyla ilgili yapılan yeni uyarıda ise Fransa'da bacakları için avlanan kurbağaların bazılarının türleri tehlikeye girmeye başladı.

CNN'de yer alan habere göre konunun önemini bildiren uzmanlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron'a bir mektup yazdı. Fransa'da popüler olan kurbağa bacağı yemeklerinin bazı türleri tehlikeye attığı özellikle vurgulandı. Fransa her yıl Avrupa Birliği'ne 4 bin 70 tondan fazla dondurulmuş kurbağa bacağı ithal edildiği belirtilen açık mektupta, türlerine göre değişmekle beraber yaklaşık 80 ila 200 milyon kurbağaya tekabül ediyor.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar başta olmak üzere Robin des Bios ve Pro Wildlife tarafından dile getirilen bu problem Fransa'da yer yıl 3 bin tondan fazla dondurulmuş kurbağa bacağı tüketildiğini de ortaya çıkarttı.

557 imzacısı bulunan mektupta 'tüketilen' bazı kurbağa türlerinin azaldığı ve Endonezya, Türkiye ve Arnavutluk gibi ülkelerde yabani popülasyonun düştüğü tespit edildi.

Son araştırmalar, yengeç yiyen kurbağa ve pirinç tarlası kurbağası gibi yaygın türlerin "uzun yıllardır yoğun ticari hasat ve ihracat" nedeniyle azaldığını da göster önüne serdi.

İmzacı araştırmacılar, azalan kurbağa türlerinin korunması için çağrıda bulunurken, ithalatın izlenmesini ve düzenlemesini istiyor.