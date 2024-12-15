Kuyruklu gezegen keşfedildi! İşte ayrıntılar

Yayınlanma: 15.12.2024 - 19:50

Güncelleme: 15.12.2024 - 19:50

Astronomlar, 164 ışık yılı uzaklıkta bir yıldızın yörüngesinde yer alan "WASP-69 b" isimli yeni bir ötegezegen keşfetti. Bu gezegeni ilginç kılan şey ise bir “kuyruğunun” olması.

WASP-69 b’nin çok uzun bir kuyruğu var. Bu kuyruk, gezegenin hidrojen ve helyum parçacıklarından oluşan atmosferini giderek kaybetmesi ve gezegende esen sert yıldız rüzgarlarının etkisiyle oluşuyormuş. Bu şekilde de bir kuyruklu yıldızı andıran gezegen ortaya çıkmış.

SICAK BİR JÜPİTER

Webtekno'da yer verilen ayrıntılara göre WASP-69 b’nin sıcak bir Jüpiter olduğu söyleniyor. Bu da Jüpiter’in kütlesine yakın bir gaz devi demek. Konumu ise 164 ışık yılı uzaklıktaki Aquarius takımyıldızında bulunan bir yıldızın yörüngesi. Bu yıldızın etrafında çok daha kısa bir mesafede dönüyor. Böylece de sıcaklığı hızla artıyor. Yıldızdan yayılan radyasyon miktarı da gazların buharlaşmasına ve gezegenin arkasında iz bırakır gibi bir görüntüye sahip olmasına neden oluyor.

Bilim insanları, ötegezegenin saniyede tahmini 200 bin ton civarı gaz kaybettiğini tahmin ediyorlar. Ayrıca bir milyar yılda kaybettiği kütlenin bir Dünya kütlesine eş değer olduğunu ve bu yüzden muhtemelen atmosferdeki gazın hiç bitmeyeceğini de söylemişler. Toplam kütlesi de bizim gezegenimizden 90 kat daha fazla.

Kuyruğunun uzunluğuna dair yapılan tahminler ise büyüklüğünü gösteriyor. Buna göre 563 bin 270 kilometre uzunluğunda bir kuyruğa sahip olduğu düşünülüyor. Bu da Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 1,5 katına yakın bir mesafe demek.