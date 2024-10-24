LinkedIn, rekor tazminata mahkum oldu: 356 milyon dolar...

Yayınlanma: 24.10.2024 - 15:47

Güncelleme: 24.10.2024 - 15:47

2002 yılında kurulan ve Microsoft’un alt birimlerinden biri olarak hizmet veren LinkedIn, bugünlerde oldukça sancılı bir sürece girmiş durumda. Dünyaca ünlü profesyonel sosyal iş ağı platformu, tam 356 milyon dolarlık tarihi bir tazminat ödemeye mahkum edildi. Peki, bu cezanın gerekçesi ne? İşte bilmeniz gerekenler…

LINKEDIN, 356 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK!

Profesyonel iş dünyasının önde gelen sosyal ağı LinkedIn, Avrupa’da gizlilik ihlalleri nedeniyle ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Microsoft bünyesindeki şirkete 310 milyon Euro (yaklaşık 356 milyon dolar) tutarında rekor bir ceza kesti.

Cezanın temelinde, LinkedIn’in reklam takip sisteminde kullanıcı verilerini işleme şeklinin AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) aykırı olması yatıyor. Komisyon, platformun veri işleme süreçlerinde yasallık, şeffaflık ve adillik ilkelerinin hemen hemen tamamını ihlal ettiğini tespit etti.

Ünlü platform, kullanıcılarının davranışsal reklamcılık için profil takibini yaparken, verileri işlemek için kullanıcı rızası, meşru menfaat ve sözleşme gerekliliği gibi farklı yasal dayanaklar öne sürdü. Ancak DPC’nin kararına göre, bu gerekçelerin hiçbiri geçerli bulunmadı.

Soruşturma, 2018 yılında Fransa merkezli dijital haklar kuruluşu La Quadrature Du Net’in şikayetiyle başladı. Microsoft’un GDPR uyumluluğundan sorumlu kurum olan DPC’ye iletilen şikayet, yaklaşık 6 yıllık bir inceleme sürecinin ardından sonuçlandı.

Platform sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, GDPR ile uyumlu olduklarına inandıklarını, ancak DPC’nin kararına uygun olarak reklam uygulamalarını gözden geçireceklerini belirtti. Şirkete verilen cezanın yanı sıra, Avrupa’daki operasyonlarını GDPR ile uyumlu hale getirmesi için 3 aylık bir süre tanındı.