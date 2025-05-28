Lityum iyon pillerden üç kat daha fazla enerji taşıyacak yakıt hücresi

Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) yapılan araştırmada, yüksek performanslı bir yakıt hücresi prototipi üretti.

Araştırmacılar, üretilen prototip ile yapılan deneylerde yakıt hücresinin neredeyse tüm elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pillere kıyasla birim ağırlık başına üç kattan fazla enerji taşıyabildiğini ortaya koydu.

Elektrokimyasal reaksiyon yoluyla elektrik üreten yakıt hücresine yeniden şarj edilmek yerine hızlı bir şekilde yakıt ikmali yapılabilirken bu cihaz yakıt olarak ucuz ve yaygın olarak bulunan sıvı sodyum metali kullanıyor.

Cihazın bir diğer parçasında ise oksijen atomu kaynağı olarak kullanılan sıradan hava bulunurken cihaz içerisindeki gözenekli bir elektrot, sodyumun oksijenle kimyasal olarak reaksiyona girmesini ve elektrik üretmesini sağlıyor.

Yapılan testlerde, kilogram başına yaklaşık 1700 vatsaatlik enerji üretilirken bu, tüm sistemde 1000 vatsaatten fazla bir değere karşılık geliyor.

Cihazın çalışması sırasında çıkan sodyum oksitten oluşan emisyonların atmosferdeki karbondioksiti emeceğini öne süren araştırmacılar, bileşiklerin hızlı bir şekilde havadaki nemle birleşerek sodyum hidroksit oluşturacağını bu bileşenin ise karbondioksitle kolayca birleşerek katı bir madde olan sodyum karbonat oluşturacağını belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Joule" dergisinde yayınlandı.