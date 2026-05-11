Logitech katlanabilir yapıda bir fare geliştiriyor

Logitech hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için özel cihazlar geliştiriyor. Yeni ortaya çıkan katlanabilir yapıdaki fare ise hem az yer kaplayan hem de hafif yapıda tasarlanmış.

Resmi adı henüz bilinmeyen bu katlanabilir farenin markanın klasik tasarım çizgisine bağlı olacak şekilde geliştirildiği belirtiliyor.

Microsoft'un Surface Arc Mouse gibi bir yapıya benzeyen bu farenin tamamen katlanabilir yapıda olacağı söyleniyor. Microsoft'un katlanabilir faresi ise daha kısıtlı bir katlanma sunuyordu.

Logitech, farede kaydırma yapmak için dokunmatik özel bir yüzey kullanıyor. Buna uyarlanabilir dokunmatik kaydırma adı da veriliyor ve kaydırma tekerleğini kusursuz taklit edebiliyor. Öte yandan yeni fareyle ilgili teknik bilgilerin tamamı ve tanıtım tarihi de bilinmiyor.