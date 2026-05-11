Cumhuriyet Gazetesi Logo
Logitech katlanabilir yapıda bir fare geliştiriyor

Logitech katlanabilir yapıda bir fare geliştiriyor

11.05.2026 18:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Logitech katlanabilir yapıda bir fare geliştiriyor

Logitech tarafından katlanabilir bir yapıya sahip fare geliştirildiği sızdırıldı.

Logitech hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için özel cihazlar geliştiriyor. Yeni ortaya çıkan katlanabilir yapıdaki fare ise hem az yer kaplayan hem de hafif yapıda tasarlanmış.

Resmi adı henüz bilinmeyen bu katlanabilir farenin markanın klasik tasarım çizgisine bağlı olacak şekilde geliştirildiği belirtiliyor. 

Microsoft'un Surface Arc Mouse gibi bir yapıya benzeyen bu farenin tamamen katlanabilir yapıda olacağı söyleniyor. Microsoft'un katlanabilir faresi ise daha kısıtlı bir katlanma sunuyordu.

Logitech, farede kaydırma yapmak için dokunmatik özel bir yüzey kullanıyor. Buna uyarlanabilir dokunmatik kaydırma adı da veriliyor ve kaydırma tekerleğini kusursuz taklit edebiliyor. Öte yandan yeni fareyle ilgili teknik bilgilerin tamamı ve tanıtım tarihi de bilinmiyor. 

İlgili Konular: #Logitech #bluetooth mouse #bilgisayar donanımı

İlgili Haberler

Bilim insanları dağın altında fay hattını harekete geçirdi
Bilim insanları dağın altında fay hattını harekete geçirdi İsviçre’de bilim insanları, yerin kilometrelerce altında gerçekleştirdikleri deneyde fay hattına su enjekte ederek yaklaşık 8 bin mikro deprem oluşturdu. Araştırmacılar, kontrollü sarsıntılar sayesinde gelecekte deprem risklerini azaltacak kritik veriler elde etmeyi hedefliyor.
Kısırlık tedavisinde yeni teknoloji! Yapay zekayla sperm bulunuyor
Kısırlık tedavisinde yeni teknoloji! Yapay zekayla sperm bulunuyor Yapay zeka destekli yeni bir teknoloji, yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan çiftlere bir şans daha tanıyor. Teknoloji kısır erkeklerdeki sperm hücrelerini bulmaya yardımcı oluyor.
Eğitim Bilimci Dr Somel, aynı yılda doğan çocukların farklı deneyimlerle büyüdüğünü söyledi: AKP döneminde bir nesil ‘biz ve onlar’ diye ayrıştı
Eğitim Bilimci Dr Somel, aynı yılda doğan çocukların farklı deneyimlerle büyüdüğünü söyledi: AKP döneminde bir nesil ‘biz ve onlar’ diye ayrıştı Birbirinden ayrıştırılmış, birbiriyle temas etmeyen nesiller yetişti. AKP döneminde aynı nesil içinde ciddi kırılmalar oldu. Bütçeye göre değişen farklı nesiller ortaya çıktı. Tek bir nesilde “biz ve onlar” hissiyatı yerleştirildi.