L’Oreal Türkiye Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 09.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.10.2024 - 04:00

L’Oreal Türkiye’nin UNESCO Türkiye Milli komisyonu işbirliği ile yürüttüğü “Bilim Kadınları için” programının 22. yılında genç ve yetenekli dört bilim kadını ses getiren projeleri ile bu yılki ödüle layık görüldü. Koç Üniversitesi’nden Dr. Ece Öztürk, Hacettepe Üniversitesi’nden Dr Gülşah Merve Kılınç, Gebze Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Esra Bilgin Şimşek ve Abdullah Gül Üniversitesi’nden Dr. Zeliha Soran Erdem.

L’Oreal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “Türkiye’de çığır açıcı araştırmalar yapan ancak seslerini yeterince duyuramayan bilim kadınlarımız var. L’Oreal olarak bilim kadınlarının bilinirliğini artırmak ve cam tavanlarını kırmalarını desteklemek için buradayız” dedi.

SIZDIRAN BORU SORUNU

Bilim dünyasında kadınların oranı eşitsiz. Kariyer basamaklarında yükseldikçe oran hayli düşüyor. Bu durum bilim dünyasında “sızdıran boru sorunu” diye tanımlanıyor. Yaklaşık her üç araştırmacıdan biri kadın. ABD’de bu oran yüzde 44, Avrupa’da yüzde 36, Asya’da yüzde 34.

Türkiye biraz daha iyi durumda. Kadın akademisyen oranı yüzde 46. Ancak kademe yükseldikçe oran düşüyor. Doktor öğretim görevlilerinde yüzde 47 olan oran, doçentlerde yüzde 42’ye, profesörlerde yüzde 34’e düşüyor.