Mac için WhatsApp uygulaması yenilendi

WhatsApp'ın Mac'ler için sunulan uygulaması güncellendi. Bu kapsamda bazı yenilikler ve düzeltmeler geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:04
Mac için WhatsApp uygulaması yenilendi
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WhatsApp'ın Mac tarafında yer alan uygulaması grup araması, dosyaları sürükleyip bırakma ve bunun yanında küçük değişiklikleri de dahil ettiği yeni güncellemesini sundu.

Uygulamanın Mac versiyonlarında bazı sorunlar yaşanıyordu ve bu güncelleme ile performans tarafındaki sorunlar da aşılıyor. 

Mac için WhatsApp uygulamasında artık 8 kişiye kadar görüntülü konuşmaya ve 32 kişiye kadar sesli görüşmeler yapmaya olanak sunuluyor. 

Grup aramalarında arama başladıktan sonra katılma imkanı gelirken, arama geçmişini görüntüleme ve uygulama kapalıyken de arama bildirimlerini alma sunuluyor. Öte yandan kullanıcılar artık dosyaları sohbetlerine sürükleyip bırakarak taşıyabilecek.

Güncelleme şu anda WhatsApp'ın internet sitesinde mevcut, yakında da App Store tarafına gelecek.


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Mac için WhatsApp uygulaması Mac için WhatsApp WhatsApp Mac uygulaması

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